La Guàrdia Urbana de Barcelona va haver d’acordonar aquest cap de setmana els carrils centrals del Passeig de Gràcia per evitar que els transeünts envaïssin l’asfalt per fer-se fotos amb els llums de Nadal, una pràctica perillosa perquè va estar a punt de provocar diversos atropellaments.

Els agents es van veure obligats a col·locar cintes de plàstic per precintar l’accés dels vianants als carrils destinats al trànsit davant del risc per a la seva seguretat que suposava aquesta pràctica. A les xarxes socials es van viralitzar vídeos en els quals es podia veure vianants fotografiant els llums de Nadal enmig d’aquesta via del centre de Barcelona i, en molts casos, completament aliens al trànsit que suporta.

La majoria dels vianants aprofitaven el moment en el qual el semàfor es posava en verd per accedir als carrils centrals i fotografiar la decoració nadalenca, però en molts casos romanien en l’asfalt fins segons abans que passessin els vehicles. Nombrosos conductors també es van queixar que els vianants interrompien la circulació i obligaven els cotxes a frenar per evitar atropellaments.