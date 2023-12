L'acusat d'assassinar el propietari del bar Nelly de Manresa accepta 15 anys de presó

L'acusat d'assassinar el propietari del bar Nelly de Manresa el 26 de setembre del 2021 ha acceptat la condemna de 15 anys de presó després que les parts hagin arribat aquest dilluns a un acord de conformitat a l'Audiència de Barcelona. Aquest matí havia de començar el judici amb jurat.

El jutge el considera culpable d'assassinat amb traïdoria amb l'atenuant de reparació del dany després que l'acusat i acusació particular pactessin 10.000 euros d'indemnització. També ha ordenat la inhabilitació absoluta durant aquest temps, llibertat vigilada cinc anys més i la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb la família de la víctima durant 25 anys. Fiscalia demanava una pena de 17 anys de presó i acusació particular, 25.

Segons l'escrit d'acusació conjunt, s'ha acordat en termes de responsabilitat civil el pagament per part de l'acusat de 10.000 euros i el previ ingrés d'una suma de 2.000 euros, un fet que li ha permès acollir-se a l'atenuant de reparació de dany. Per contra, el jutge ha declinat aplicar a l'acusat l'atenuant d'haver comès l'assassinat sota els efectes de l'alcohol.

Els fets van passar el 26 de setembre del 2021, fora del local, quan l'acusat hauria agredit la víctima amb un ganivet. Segons l'escrit del fiscal, li va clavar dues ganivetades, una de les quals li va travessar el tòrax i li va arribar fins al cor. Tot i que la víctima va ser traslladada amb un cotxe particular fins a l'hospital Sant Joan de Déu, va morir poc després.

Aquell mateix dia, els Mossos d'Esquadra van detenir un home, de 21 anys, per la seva possible relació amb els fets, però el van deixar en llibertat després de comprovar que no era l'autor material dels fets. Uns dies després van detenir l'actual acusat, que està en presó provisional des d'aleshores.