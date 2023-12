Élite Taxi vol que la nova llei del taxi integri l'obligatorietat del nivell B2 de català

Èlite Taxi vol que la nova llei del taxi de Catalunya inclogui l'obligatorietat del nivell B2 de català per obtenir una llicència i per als conductor de VTC. L'associació també reclama que s'afegeixi que els taxistes facin cursos de reciclatge en aquesta nova normativa que s'està redactant. Élite demana que les proves d'accés hi hagi comprensió lectora, redacció i expressió oral per "evitar fraus", tal com s'han produït amb la identificació de persones que "han copiat i/o falsificat els certificats de català".

Élite Taxi justifica aquesta mesura, entre altres raons, perquè "el català és una llengua amenaçada" i perquè s'atengui als usuaris "en la seva pròpia llengua quan puja a un taxi, cosa que per desgràcia actualment no passa".