Denuncien dues agressions a quatre funcionaris de les presons de Ponent i Quatre Camins

El sindicat CSIF ha denunciat dues agressions a quatre funcionaris dels centres penitenciaris de Ponent i Quatre camins per part de dos interns reincidents. Els dos fets van tenir lloc l'1 de desembre. En el cas de Ponent, dos treballadors van resultar ferits i han hagut de demanar la baixa laboral després que un intern, d'alta perillositat, s'atrinxerés a la seva cel·la i provoqués destrosses.

El sindicat explica que l'home va agredir els dos funcionaris amb vidres que havia trencat i després va intentar asfixiar-ne un d'ells. Pel que fa a Quatre Camins, dos treballadors van cridar l'atenció d'un pres per portar un objecte tallant i aquest va carregar contra ells i a un l'hi va clavar diversos cops de puny i també el va intentar tallar. El sindicat afirma que en els dos casos els agressors són reincidents. En el cas del pres de Ponent, afirmen que ja ha havia protagonitzat altres agressions a funcionaris als centres de Brians 2, Joves i Quatre Camins.

Davant d'això, la CSIF torna a denunciar l'increment de les agressions físiques i de les agressions sexuals al personal penitenciari de Catalunya i exigeix solucions per posar fi a aquests atacs violents. Reivindiquen la necessitat d'incrementar la plantilla mesures de protecció per als funcionaris als llocs de treball, incorporar mecanismes d'actuació i protecció com l'ús d'aerosols, i la necessitat d'implementar mesures contundents contra els agressors.