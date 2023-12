Consum sanciona una empresa per negar-se a retornar els diners d’un viatge de final de curs cancel·lat per la covid

L’Agència Catalana de Consum ha sancionat l’empresa Finalia Viajes amb 70.001 euros per negar-se a retornar els diners d’un viatge de final de curs de batxillerat cancel·lat per culpa de la pandèmia de la covid-19. Segons ha informat Consum a través d’un comunicat, l’empresa va cometre una infracció de la normativa de consum i disciplina de mercat en fer pràctiques comercials deslleials amb perjudici econòmic per als afectats. Així, a més de la multa, la companyia ha de reemborsar els diners que es va quedar indegudament, un total de 19.667 euros. A més, Consum imposa que la sanció es fa pública per “raons d’exemplaritat i en previsió de futures conductes infractores”.

En els últims anys, els inspectors de l’Agència Catalana de Consum han fet diverses actuacions a Finalia Viajes, especialitzada en l’organització de viatges de fi d’estudis i la comercialització de viatges combinats.

Segons Consum, un cop analitzades les denúncies, es va constatar que l’empresa havia retingut indegudament els imports abonats per un viatge de final de curs de batxillerat previst per al juny del 2020 que no es va poder fer per les restriccions de la pandèmia.