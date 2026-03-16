El TSJ del País Valencià rebutja investigar Mazón per la gestió de la dana
Argumenta que l’expresident no tenia deures específics en la gestió de l’emergència
El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJCV) ha rebutjat investigar l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón per la gestió de la dana. El tribunal no aprecia en l’exposició raonada que la instructora va plantejar un «fonament sòlid i objectiu» que mostri que els fets descrits «revesteixen caràcter de delicte».
El ple de l’alt tribunal ha descartat obrir una causa contra Mazón per unanimitat dels seus cinc membres. Segons ells, l’expresident no tenia una «posició de garant», perquè la legislació no li atribueix deures específics en la gestió de l’emergència. La jutgessa que investiga la gestió de la dana va elevar una exposició raonada contra Mazón, que està aforat perquè manté l’acte de diputat a les Corts valencianes.
Tot i que el TSJ admet la necessitat de les víctimes d’«obtenir justícia i reparació», afegeix que només pot analitzar la responsabilitat de Mazón «des d’una perspectiva jurídico-penal» i no moral o política.
Els magistrats tampoc veuen elements que acreditin la participació de Mazón en l’enviament del missatge Es-Alert.