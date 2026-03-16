Un expert revela la clau per a pagar menys a la Declaració de la Renda
Andrés Millán, advocat especialitzat en fiscalitat, explica com reduir dràsticament els impostos
Amb la campanya de la Declaració de la Renda 2025/26 a punt d’iniciar-se, molts contribuents busquen fórmules per reduir els impostos a pagar i alleujar la seva càrrega fiscal. En aquest context, l’advocat Andrés Millán, conegut a les xarxes socials com @lawtips, ha compartit una estratègia que pot marcar la diferència entre pagar un 34% o només un 1% dels impostos en determinats casos.
Segons Millán, una de les eines més efectives és realitzar donacions a familiars directes. «Fer donacions és una de les millors formes de pagar menys impostos», assegura. En aquestes operacions, el donant ha de tributar en l’IRPF per la diferència entre el preu d’adquisició i el valor actual del bé, mentre que el receptor ha de satisfer l’impost de successions i donacions. Tot i que teòricament aquest últim impost pot ser elevat, en la pràctica, quan es tracta de pares i fills, està molt bonificat a la majoria de comunitats autònomes. Així, una quota que podria arribar al 34% es pot reduir «en torno a l’1% o fins i tot menys».
Millán adverteix, però, que aquest sistema no funciona igual amb altres actius com els fons d’inversió. «Si dones un fons d’inversió, es genera un guany patrimonial per a qui l’entrega», explica. Per exemple, si un fons va costar 500.000 euros i actualment val un milió, el fill receptor pagarà molt poc per l’impost de successions, però el donant haurà de tributar per la diferència de 500.000 euros a l’IRPF, amb un cost aproximat de 125.000 euros segons les tarifes mitjanes.
L’advocat destaca que hi ha una manera de reduir aquesta càrrega: heretar l’actiu. En aquest cas, el causant no tributa pel guany patrimonial, i l’hereter només paga l’impost corresponent, que pot situar-se entre el 0% i l’1% segons la comunitat. A més, el valor d’adquisició es reinicia per al nou titular: si el fons val un milió en herència, aquest serà el punt de partida fiscal, i futurs guanys només tributaran sobre les plusvàlues que es generin des d’aquest moment. «Això és la llei: es reinicia el valor del fons amb cada persona que l’hereta», conclou Millán.
Aquest enfocament mostra com una correcta planificació fiscal i l’ús de les figures legals de donació i successió poden suposar un estalvi considerable, especialment en un context econòmic marcat per la inflació i l’encariment constant de la vida, on optimitzar la Declaració de la Renda esdevé una prioritat per a moltes famílies.