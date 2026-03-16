La DGT canvia les normes i revela com serà el nou examen teòric: causarà molts suspensos
El nou format aposta per escenaris reals de trànsit en vídeo i posa a prova la capacitat de reacció dels futurs conductors
La Direcció General de Trànsit (DGT) prepara una transformació de l'examen teòric de conduir que suposarà un canvi significatiu en la manera com els aspirants afronten la prova. La iniciativa busca acostar el test teòric a situacions reals de circulació, substituint part de les preguntes d’opció múltiple per escenes gravades en vídeo que permetin avaluar la capacitat de reacció del futur conductor davant de contextos reals de trànsit.
Fins ara, la preparació de l’examen se centrava principalment a memoritzar qüestionaris amb respostes tipus A, B, C o D. Aquest sistema permetia a molts estudiants superar la prova després de repetir tests similars diverses vegades. No obstant això, el nou model vol anar més enllà de la memorització mecànica i comprovar si el candidat és capaç d’interpretar correctament el que passa a la carretera i prendre decisions adequades en temps real.
En aquest sentit, el canvi introdueix vídeos que representen diferents escenaris: interseccions, avançaments, la presència de vianants i bicicletes, així com condicions adverses de circulació. Després de visionar l’escena, l’aspirant haurà d’analitzar la situació i determinar quina és l’actuació correcta segons la normativa. Això suposa un salt qualitatiu respecte al model anterior, ja que s’exigeix una comprensió activa del trànsit i la capacitat de reaccionar davant múltiples factors alhora.
El nou examen dona protagonisme a habilitats que abans quedaven en segon pla: l’anticipació, la percepció del risc i la interpretació de l’entorn passen a ser elements clau. Els candidats hauran de combinar la informació visual amb el coneixement teòric per aplicar la normativa de manera efectiva, en lloc de recórrer només a respostes apreses de memòria. Això permetrà mesurar la capacitat real de conducció i preparar millor els nous conductors per a situacions reals a la carretera.
Les autoescoles ja han alertat que memoritzar respostes no garanteix que els alumnes entenguin les normes ni que sàpiguen aplicar-les correctament. Amb el nou sistema de vídeos, la prova exigirà una comprensió profunda del trànsit, incloent-hi elements com senyals, comportament de vehicles i vianants, condicions de visibilitat o circumstàncies climatològiques adverses. La combinació de factors fa que cada escena sigui més complexa que una pregunta convencional, fet que pot traduir-se en un augment del nombre de suspesos.
A més, l’objectiu principal de la DGT és reforçar la formació real dels conductors des de la fase teòrica, garantint que aquells que obtinguin el permís no només coneguin la normativa, sinó que també siguin capaços d’identificar riscos i reaccionar correctament davant situacions quotidianes. D’aquesta manera, l’examen deixa de centrar-se únicament en la memòria i posa l’èmfasi en la comprensió i la presa de decisions en temps real.
En definitiva, aquest canvi pretén formar conductors més preparats i conscients del que implica circular per carreteres i ciutats, amb un enfocament que combina teoria i pràctica en un entorn segur. Els experts adverteixen que els aspirants hauran de dedicar més temps a la formació i als exercicis pràctics amb vídeos per afrontar amb garanties el nou examen teòric, que es preveu que suposi un increment notable dels suspensos i un millor nivell de preparació dels conductors a llarg termini.