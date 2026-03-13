JUDICIAL
La segona dona que va denunciar Errejón per una presumpta agressió sexual no ratifica els fets al jutjat
L'advocat de la víctima explica que la denunciant ha pres aquesta decisió per «por que es reveli la seva identitat»
La segona dona que va presentar una denúncia contra Íñigo Errejón per una presumpta agressió sexual amb penetració no ha ratificat els fets davant del jutge, tal com ha avançat The Objective i ha confirmat a l'ACN l'advocat de la denunciant, Alfredo Arrién. El lletrat explica que la presumpta víctima «té por que es reveli la seva identitat» i que per això no es va personar al jutjat per certificar la denúncia presentada el passat dimarts 24 de febrer.
Arrién explica que això porta a l'arxivament provisional de la causa, però que la denunciant es podrà retractar fins que prescriguin els fets. Si ho fa, es reobriria immediatament la causa. La denunciant és una persona de reconeguda notorietat pública i vol mantenir-se en l’anonimat.
En la denúncia presentada, la dona explica que el passat 16 d'octubre de 2021 l'exportaveu de Sumar al Congrés la va agredir sexualment tot i la seva oposició activa. Tots dos havien consumit alcohol i van accedir al lavabo d'un local, on el polític, segons la denúncia, li va insistir perquè li practiqués una fel·lació. «En un context de pressió, consum d’alcohol i cocaïna vaig accedir de manera renuent», diu l’escrit.
Segons el seu relat, van marxar del lloc i van anar a casa d’Errejón en un vehicle d’un amic seu. En el trajecte, diu la denúncia, el polític va començar a introduir-li els dits a vagina sense el seu consentiment. Ella va expressar la seva negativa i intentant apartar-se, produint-se un «forcejament». «Errejón va persistir en la seva conducta, intentant penetrar-me malgrat la meva oposició activa», diu l’escrit.
Ja al seu domicili, segons la denúncia, «la va subjectar pel coll, la va col·locar d'esquena i la va penetrar vaginalment per la força, sense el seu consentiment». També li va dir frases com «si crides serà pitjor».