EDUCACIÓ
Els serveis mínims per a la vaga educativa fixen un docent per cada tres aules a infantil, primària i ESO
Als centres d'educació especial hi ha d'haver la meitat de la plantilla i a les llars d'infants el 33%
La Generalitat ha decretat els serveis mínims per a la vaga educativa de la setmana vinent. Així, hi ha d'haver un docent per cada tres aules a infantil, primària i ESO, i una persona de l'equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial hi ha d'haver la meitat de la plantilla i a les llars d'infants el 33%.
Pel que fa al monitoratge de menjador, servei de cuina, acollida, extraescolars i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir el lleure, també hi ha d'haver la meitat del personal. Per al complex educatiu de Tarragona, s'ha decretat la meitat del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i el servei habitual en infermeria, vigilància i el torn de nit dels tutors.
La direcció dels centres, un cop escoltat el Comitè de Vaga, ha de determinar el personal «estrictament necessari» per al funcionament d'aquests serveis mínims, segons concreta l'edicte publicat pel Departament de Treball. El text afegeix que els serveis mínims els ha de prestar, preferentment, si n'hi ha, el personal que no exerceixi el dret de vaga.
La vaga està convocada per a tota la setmana, de dilluns a dijous de manera territorialitzada i divendres a tot Catalunya. Segons la publicació, la convocatòria de vaga afecta tot el personal funcionari i laboral docent, el personal laboral dels centres públics i concertats, i el personal de lleure educatiu.