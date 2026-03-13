VIRAL
Confirmat per la DGT: Aquestes són les 4 claus per gastar menys benzina
La manera de conduir pot influir fins la meitat del consum de combustible
Amb l’elevat preu dels carburants, molts conductors busquen maneres d’estalviar combustible en el dia a dia. En aquest context, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha difós diverses recomanacions que poden ajudar a reduir el consum de gasolina i que, segons els seus càlculs, podrien permetre un estalvi anual de fins 500 euros.
Segons la DGT, entre el 30% i el 50% del consum de combustible depèn directament de la manera de conduir. Per això, aplicar alguns hàbits senzills pot marcar una diferència important tant en la despesa com en les emissions del vehicle.
Mantenir la pressió correcta dels pneumàtics
Un dels aspectes més importants és circular amb la pressió adequada als pneumàtics. Conduir amb una pressió inferior a la recomanada pel fabricant pot augmentar el consum de combustible.
A més, també accelera el desgast dels pneumàtics. En viatges llargs o quan el vehicle va molt carregat, és recomanable ajustar la pressió seguint les indicacions del fabricant, que habitualment es troben a la tapa del dipòsit o al marc de la porta.
Conduir amb marxes llargues
Una altra manera d’estalviar combustible és utilitzar marxes llargues sempre que sigui possible, fins i tot dins de la ciutat. Els motors actuals permeten circular a baixes revolucions sense problemes, per la qual cosa no és necessari allargar massa les marxes curtes. Com referencia, la DGT indica que abans d’arribar als 50 km/h ja es podria circular en quarta o fins i tot en cinquena marxa.
Conducció suau i anticipativa
La DGT també recomana mantenir una velocitat moderada i constant, evitant acceleracions i frenades brusques. Respectar la distància de seguretat ajuda a conduir amb més fluïdesa i a anticipar situacions de trànsit. Per exemple, si es detecta un vehicle més lent al davant, és preferible deixar d’accelerar amb temps i aprofitar la inèrcia del cotxe per reduir la velocitat sense consumir combustible.
Tenir en compte l’aerodinàmica del vehicle
L’aerodinàmica també influeix en el consum. L’ús de l’aire condicionat pot incrementar la despesa de combustible entre un 10% i un 20%, però circular amb les finestres baixades també pot augmentar el consum perquè altera l’aerodinàmica del vehicle. Si cal transportar equipatge extra, és preferible utilitzar portaequipatges tancats i amb formes aerodinàmiques per reduir l’impacte en el consum.