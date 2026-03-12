VIRAL
Rumors desmentits: Surt a la llum l'origen real dels plàtans de Mercadona
La cadena de supermercats revela dades sobre la procedència i la compra massiva d’aquest producte per garantir qualitat als seus establiments
Els clients de Mercadona ja saben d’on provenen molts dels plàtans que troben habitualment als seus supermercats. La cadena valenciana ha confirmat que gran part d’aquest producte arriba des de les Illes Canàries, una procedència molt valorada pels consumidors pel seu sabor i qualitat.
El plàtan és una de les fruites més consumides durant tot l’any gràcies al fet que es produeix en zones de clima càlid i tropical, cosa que permet mantenir-ne la disponibilitat constant als supermercats. Tot i això, la seva presència és especialment abundant entre els mesos de juliol i novembre. A Espanya, el producte més reconegut és el que procedeix de les Canàries, especialment de les illes de Gran Canària, Tenerife i La Palma.
Durant la temporada de 2025, Mercadona va adquirir un total de 70 milions de quilos de plàtan procedent de l’arxipèlag canari. Segons la companyia, aquesta xifra reflecteix la col·laboració estreta que manté amb el sector agrari de les illes amb l’objectiu d’oferir productes de gran qualitat a tots els seus establiments repartits per l’Estat.
A més del plàtan de Canàries, la cadena també treballa amb diversos proveïdors especialitzats en el sector agrícola. En alguns casos, aquests disposen de centres de maduració propis, fet que facilita la gestió logística i permet que la fruita arribi als supermercats en el seu punt òptim de consum.
Les condicions naturals de l’arxipèlag canari i els estàndards de producció han convertit el plàtan de Canàries en el principal proveïdor. Aquest producte és especialment reconegut pel seu sabor característic i per les seves propietats nutricionals, factors que expliquen la seva gran demanda entre els consumidors i l’augment constant d’enviaments cap a la península.