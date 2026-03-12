VIRAL
La Seguretat Social canvia les normes i dona la millor notícia als futurs jubilats: cobraran més
Els treballadors que decideixin retardar la jubilació podran augmentar la seva pensió fins a un 4% per cada any addicional treballat
La Seguretat Social ha introduït canvis que poden beneficiar els treballadors que decideixin allargar la seva vida laboral més enllà de l’edat de jubilació. Amb aquestes noves mesures, els futurs jubilats podran incrementar l’import de la seva pensió si opten per continuar treballant alguns anys més.
Actualment, el 2026 l’edat ordinària de jubilació està fixada en 65 anys per a les persones que hagin cotitzat almenys 38 anys i tres mesos a la Seguretat Social. En el cas de tenir un període de cotització inferior, l’edat de jubilació s’estableix en 66 anys i deu mesos. Un cop assolida aquesta edat, els treballadors poden optar per la jubilació demorada, una fórmula que permet continuar treballant a canvi d’un incentiu econòmic.
Aquest incentiu consisteix en un augment del 4% en la quantia de la pensió per cada any complet treballat després de l’edat legal de jubilació. Així, per exemple, si una persona podria jubilar-se als 65 anys però decideix fer-ho als 66, la seva pensió serà un 4% més elevada. A més, des de l’1 d’abril de l’any passat, a partir del segon any de demora també es tenen en compte períodes superiors a sis mesos i inferiors a un any, que poden suposar un increment addicional del 2%.
En el moment de sol·licitar la pensió, el treballador pot escollir el tipus d’incentiu que prefereix. Si no s’indica cap opció, s’aplicarà automàticament l’augment percentual de la pensió. Tot i això, també existeix l’alternativa de rebre una quantitat única en el moment de jubilar-se.
En aquest cas, la compensació pot situar-se aproximadament entre els 5.000 i els 12.000 euros, depenent dels anys cotitzats en arribar a l’edat de jubilació. A més, hi ha una tercera opció que combina els dos sistemes: un increment del 4% per cada any complet treballat després de l’edat legal de jubilació i, alhora, una quantitat econòmica per cada any addicional cotitzat. Amb aquestes fórmules, l’objectiu és incentivar que els treballadors que ho vulguin puguin prolongar la seva carrera laboral.