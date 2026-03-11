GUERRA
Trump torna a amenaçar de tallar el comerç amb Espanya perquè «no coopera»
El mandatari nord-americà insisteix que el govern rep «protecció» de l'OTAN, però no vol pagar el que toca
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a amenaçar de tallar el comerç amb Espanya per la postura del govern de Pedro Sánchez davant dels atacs dels EUA i Israel a l'Iran. En declaracions a la premsa poc abans de pujar a l'Air Force One, l'avió presidencial, el republicà ha reiterat que Espanya «no coopera» en defensa.
«Han estat molt dolents amb l'OTAN. Reben protecció i no volen pagar el que els toca», ha insistit Trump, que esgrimeix fa setmanes el malestar perquè Sánchez no vol destinar el 5% del PIB a comprar armament tal com sí han acceptat altres socis de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord. I ha reblat, novament, que el poble espanyol és «fantàstic» però els seus líders «no tant».