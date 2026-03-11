ECONOMIA
No t'ho creuràs: Aquest és el pla que tenen les benzineres per abaixar el preu del carburant
El sector proposa reduir l’IVA i rebaixar temporalment l’impost d’hidrocarburs per aconseguir una baixada de fins a 37 cèntims per litre
L’encariment de la gasolina i el dièsel durant les últimes setmanes ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre com reduir el preu dels carburants. Davant aquesta situació, el sector de les estacions de servei ha plantejat al Govern espanyol un conjunt de mesures fiscals que, segons els seus càlculs, podrien abaratir el preu del combustible fins a 37 cèntims per litre.
La proposta arriba de la Confederació Espanyola d’Empresaris d’Estacions de Servei (CEEES), que assegura que l’augment dels preus està afectant tant els conductors com moltes empreses que depenen del transport. Segons les dades que maneja l’organització, des del 28 de febrer la gasolina s’ha encarit aproximadament un 7%, mentre que el dièsel ho ha fet prop d’un 13%. A més, afirmen que el cost d’aprovisionament per a les estacions de servei ha augmentat encara més: un 18,5% en el cas de la gasolina i fins a un 47,5% en el dièsel.
Per intentar reduir el preu final que paguen els consumidors, el sector proposa dues mesures concretes. La primera seria reduir l’IVA dels carburants del 21% actual al 10%. Segons els seus càlculs, aquesta rebaixa fiscal permetria abaratir el litre de combustible en uns 15 cèntims de manera immediata.
La segona proposta consisteix a aplicar una reducció temporal de l’Impost Especial d’Hidrocarburs. En el cas del dièsel, plantegen una rebaixa del 50% d’aquest impost, que podria suposar una disminució d’uns 22 cèntims per litre. Per a la gasolina, la proposta és reduir-lo aproximadament un 40%, amb un impacte similar en el preu final.
Des de la patronal consideren que aquestes mesures serien més eficaces que repetir la bonificació directa de 20 cèntims per litre aplicada el 2022. Segons expliquen, aquell sistema va generar complicacions administratives i va obligar moltes estacions de servei, majoritàriament petites empreses, a avançar els diners del descompte mentre esperaven el reemborsament de l’Administració.
El sector defensa que aquestes reduccions fiscals haurien de ser temporals, almenys fins que el preu internacional del petroli torni a nivells previs a l’actual escalada, marcada en part per les tensions geopolítiques a l’Orient Mitjà. Mentrestant, alerten que l’encariment del combustible continua tenint un impacte directe en el transport i en l’economia de milions de conductors.