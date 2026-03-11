MOBILITAT
El nou radar de la DGT és una bogeria: cauen multes cada 3 segons
Els nous dispositius amb tecnologia làser poden sancionar fins a 20 vehicles per minut i no cal que estiguin senyalitzats perquè es consideren radars mòbils
Els nous radars de velocitat que està introduint la Direcció General de Trànsit (DGT) comencen a cridar l’atenció per la seva capacitat de sancionar conductors en molt poc temps. Alguns d’aquests dispositius, que ja funcionen en carreteres molt transitades, poden arribar a posar una multa cada tres segons, una xifra que ha generat sorpresa entre molts conductors.
Segons s’ha explicat en diverses ocasions, el director general de la DGT, Pere Navarro, ja havia avançat la voluntat de seguir el model aplicat en països com França o en territoris com Catalunya, apostant per una nova generació de radars més avançats. Es tracta d’aparells equipats amb tecnologia làser, capaços de mesurar la velocitat d’un vehicle de manera instantània, sense necessitat de seguir-lo durant diversos metres com passa amb altres sistemes.
A més, aquests dispositius funcionen amb bateries que els permeten ser autònoms durant aproximadament dues setmanes i disposen de connexió a internet. Això fa possible que les denúncies es tramitin gairebé en temps real i s’enviïn directament al centre de tramitació de sancions situat a Lleó.
Una altra de les seves particularitats és el seu encaix legal. En tenir rodes i poder ser traslladats d’un lloc a un altre, es consideren radars mòbils. Per aquest motiu no estan obligats a estar senyalitzats prèviament, a diferència dels radars fixos, que sí que han de ser advertits als conductors.
Aquesta combinació de mobilitat i tecnologia fa que puguin instal·lar-se i retirar-se en qüestió de minuts, fet que els converteix en dispositius molt difícils de detectar per als conductors. Segons les dades disponibles, poden arribar a registrar fins a 20 infraccions per minut, és a dir, una sanció aproximadament cada tres segons.
Actualment, es calcula que a Catalunya hi hauria una desena d’aquests equips en funcionament, mentre que el nombre total a escala estatal no s’ha concretat. Tot apunta, però, que aquesta nova generació de radars continuarà expandint-se en els pròxims anys com una de les eines principals de control de la velocitat a les carreteres.