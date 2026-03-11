PESTA
Detectat un nou positiu en pesta porcina a Barcelona que obliga a tancar el parc natural de Collserola
Ordeig diu que era quelcom “esperable” i assegura que els veïns i treballadors de la zona podran desplaçar-se
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un nou porc senglar positiu en pesta porcina africana (PPA) a Barcelona que obliga a tancar el parc natural de Collserola permanentment i no només a les nits, com s’havia fet fins al moment.
En declaracions als mitjans des del Parlament, ha avançat que aquest dijous es tancaran tots els accessos al parc, però ha demanat "calma" i ha assegurat que els veïns i els treballadors de la zona podran desplaçar-se. Amb tot, continuen sent 18 els municipis on s’han trobat senglars amb el virus, mentre que hi ha 217 positius. D’altra banda, Ordeig ha valorat que l’entrada del virus a la zona del parc que toca Barcelona era “esperable” i que els experts treballen en aquest àmbit de manera global.
Així, els municipis que es troben, totalment o parcialment, dins de la zona d’alt risc són: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues i Barcelona.
El conseller ha explicat que el nou positiu forma part del mateix focus detectat anteriorment al voltant de Sant Just Desvern i que ara ha “saltat el terme municipal” de Barcelona. Segons Ordeig, la decisió de tancar el parc respon a criteris tècnics i a l’estratègia de tractar Collserola com “un bloc”.
Malgrat això, Ordeig ha remarcat que els desplaçaments de persones que viuen o treballen a la zona continuaran garantits. “La gent podrà anar als negocis, als equipaments i a les parades de transport públic”, ha tranquil·litzat. Així mateix, ha dit que treballen amb els ajuntaments i les policies locals per concretar els accessos i explicar les restriccions als ciutadans amb una campanya informativa.
Estratègia de contenció
El conseller també ha defensat que la propagació del virus cap a la part baixa de Collserola era una possibilitat prevista dins de l’estratègia de contenció. Segons ha explicat, era “impossible blindar” tota la zona forestal i ja es preveia que el virus pogués avançar cap al sud, fet que considera fins i tot “favorable” per concentrar els esforços de control en una zona concreta.
En aquesta línia, Ordeig ha assegurat que es manté l’objectiu de reforçar el dispositiu de captures de senglars i reduir la presència d’animals en una zona especialment complexa per la proximitat amb l’àrea metropolitana i la presència de nuclis habitats, negocis i espais molt freqüentats per la ciutadania.