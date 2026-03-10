GUERRA
El secretari de Defensa dels EUA avisa que aquest dimarts serà «el dia més intens» dels atacs a l'Iran
Pete Hegseth assegura que l'exèrcit nord-americà està aixafant el règim iranià de manera implacable
El secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, ha avisat que aquest dimarts serà «el dia més intens» dels atacs a l'Iran, després de 10 dies de guerra. «No cedirem fins que l'enemic sigui totalment derrotat», ha advertit. En una roda de premsa al Pentàgon, Hegseth ha assegurat que l'exèrcit nord-americà està aixafant el règim iranià de manera implacable.
De fet, ha afirmat que l'Iran està sol i perdent estrepitosament, i que el seu exèrcit s'està degradant sistemàticament. També ha descartat que l'operació s'acabi allargant tant com la guerra de l'Iraq del 2003, ja que diu que el president Donald Trump no ho permetrà. «Aquesta operació no és interminable. La missió és clara i l'estem executant amb precisió».
El secretari de Defensa ha recalcat que l'operació a l'Iran, anomenada 'Fúria Èpica', té tres objectius principals. D'una banda, destruir els arsenals militars iranians, les llançadores i la base industrial que permet fabricar-los. D'altra banda, volen neutralitzar la marina iraniana i la seva capacitat d'operar el golf Pèrsic i d'amenaçar el trànsit marítim per l'estret d'Ormuz. I, per últim, busquen impedir de forma permanent que el país persa pugui desenvolupar armes nuclears.
Segons els EUA, en les últimes 24 hores, l'Iran «ha disparat la menor quantitat de míssils que ha estat capaç de disparar fins al dia d'avui». En canvi, les forces nord-americanes, segons Hegseth, han atacat més de 5.000 objectius des de l'inici de la guerra, inclosos llançadors de míssils, dipòsits d'armament, centres de comandament i fàbriques de drons. A més, ha afirmat que han destruït o neutralitzat més de 50 embarcacions iranianes.
«Estem guanyant de forma decisiva i amb una eficiència brutal. No relaxarem la pressió fins que l'enemic sigui derrotat i l'amenaça nuclear hagi desaparegut», ha deixat clar.