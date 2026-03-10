Diari Més

Mercadona tanca el 2025 amb uns beneficis rècord de 1.729 milions d’euros, un 24,9% més que l’any anterior

La cadena de supermercats supera per primer cop la barrera dels 40.000 milions d’euros en facturació

Imatge d'arxiu d'una botiga de Mercadona

ACNAgència de notícies

Mercadona guanya 1.729 milions d’euros el 2025, un 24,9% més en un any qualificat com a històric pel president i principal accionista de la companyia Juan Roig, La cadena de supermercats amb més treballadors a Espanya ha continuat polvoritzant el total de vendes amb 41.900 milions facturats, un 8% més que l’any anterior, que també havia sigut rècord.

D’aquesta manera, el grup que representa un 3,1% de l’ocupació a l’Estat ha superat la barrera dels 40.000 milions d’euros en vendes per primer cop a la seva història. De cara al 2026, l’empresa es planteja «consolidar els mateixos beneficis que el 2026 que han sigut espectaculars», segons ha dit Roig a la roda de premsa de resultats.

