ECONOMIA
Mercadona tanca el 2025 amb uns beneficis rècord de 1.729 milions d’euros, un 24,9% més que l’any anterior
La cadena de supermercats supera per primer cop la barrera dels 40.000 milions d’euros en facturació
Mercadona guanya 1.729 milions d’euros el 2025, un 24,9% més en un any qualificat com a històric pel president i principal accionista de la companyia Juan Roig, La cadena de supermercats amb més treballadors a Espanya ha continuat polvoritzant el total de vendes amb 41.900 milions facturats, un 8% més que l’any anterior, que també havia sigut rècord.
D’aquesta manera, el grup que representa un 3,1% de l’ocupació a l’Estat ha superat la barrera dels 40.000 milions d’euros en vendes per primer cop a la seva història. De cara al 2026, l’empresa es planteja «consolidar els mateixos beneficis que el 2026 que han sigut espectaculars», segons ha dit Roig a la roda de premsa de resultats.