VIRAL
Declaració de la Renda 2025: Dates clau, errors a evitar i tot el que has de saber
La campanya començarà el 8 d’abril i s’allargarà fins al 30 de juny, amb diferents opcions per presentar-la i alguns canvis importants
La campanya de la Declaració de la Renda corresponent a l’exercici fiscal de 2025 —que es presenta durant el 2026— ja té calendari definit. L’Agència Tributària ha confirmat que el període per presentar-la començarà el 8 d’abril i finalitzarà el 30 de juny.
Durant aquests mesos, els contribuents hauran de comunicar els ingressos obtinguts l’any anterior, com ara salaris, pensions, rendiments d’inversions o ingressos per lloguers, així com aplicar les deduccions fiscals que els puguin correspondre. El resultat final pot ser a pagar, a retornar o neutre, segons la situació fiscal de cada persona.
Pel que fa a les vies de presentació, la declaració es pot fer principalment a través d’internet mitjançant la plataforma Renta Web de la seu electrònica de l’Agència Tributària.
També es pot tramitar per via telefònica entre el 6 de maig i el 30 de juny, o de manera presencial a les oficines d’Hisenda entre l’1 i el 30 de juny. En aquests dos últims casos és imprescindible demanar cita prèvia, que es pot sol·licitar fins al 27 de juny a través dels telèfons habilitats per l’Administració.
Un altre aspecte important és el calendari de pagaments. Si el resultat de la declaració és a ingressar i es decideix domiciliar el pagament, la data límit per fer-ho és el 25 de juny.
Els contribuents també poden optar per fraccionar l’import en dos terminis: el primer es carrega durant la campanya i el segon s’ha d’abonar abans del 5 de novembre. Si no es domicilia abans del 25 de juny, aquesta opció de pagament fraccionat ja no estarà disponible.
No totes les persones estan obligades a presentar la declaració. En general, ho han de fer aquells contribuents que hagin tingut un únic pagador i ingressos superiors als 22.000 euros anuals.
En canvi, si s’han tingut dos o més pagadors, el límit baixa fins als 15.876 euros anuals, sempre que el segon i la resta superin els 1.500 euros. Entre les novetats d’aquesta campanya destaca que les persones en situació d’atur no tindran l’obligació de presentar la declaració, una mesura inclosa al Reial decret llei 16/2025 i aplicable a aquest exercici fiscal.
Tot i així, els experts recomanen revisar si convé presentar-la encara que no sigui obligatori, ja que pot permetre accedir a deduccions fiscals i obtenir una devolució. Entre els errors més habituals que cal evitar hi ha no declarar ingressos procedents de lloguers o inversions, introduir dades personals incorrectes o confondre deduccions i reduccions aplicables, com les relacionades amb famílies nombroses, discapacitat o donacions. Revisar amb deteniment les dades fiscals i l'esborrany abans d’enviar-lo és clau per evitar incidències i possibles sancions.