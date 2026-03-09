GUERRA
Cuerpo diu que la guerra de l'Iran té «efectes tangibles» per als ciutadans, però demana temps per avaluar la situació
El ministre reitera que el govern espanyol protegirà els interessos nacionals en funció de com avancin els fets
El ministre d'Economia del govern espanyol, Carlos Cuerpo, diu que la guerra de l'Iran ja té «efectes intangibles» per als ciutadans, tot i que demana més temps per avaluar la situació i aplicar possibles mesures. En una atenció als mitjans prèvia a la reunió de l'Eurogrup celebrada aquest dilluns a Brussel·les, el dirigent socialista ha apuntat que el conflicte a l'Orient Mitjà ja té conseqüències en el dia a dia dels espanyols, especialment per als professionals del sector del transport, l'agricultura o la pesca.
Malgrat la prudència, Cuerpo també ha reiterat que el govern espanyol protegirà els interessos nacionals. «Tenim clares les mesures i les posarem sobre la taula en funció de com avanci la situació», ha assenyalat.
«En funció dels desenvolupaments i tenint en compte l'enorme volatilitat de la situació, veurem quan i com haurem d'entrar i com d'intenses hauran de ser les mesures concretes», ha afegit. No obstant això, Cuerpo ha recordat que els primers impactes de la guerra en els mercats s'han començat a notar amb prou feines fa sis dies.
Segons ha apuntat el ministre espanyol, el preu del petroli s'ha incrementat més d'un 40% des de l'inici dels atacs dels Estats Units i d'Israel, mentre que el preu del gas s'ha incrementat al voltant d'un 90%. Per a la ciutadania, això s'ha traduït en una pujada de 15 cèntims per litre de gasolina i uns 28 cèntims per litre de gasoil.
En aquest sentit, Cuerpo ha assegurat que el govern espanyol prendrà exemple de la guerra d'Ucraïna i aplicarà les decisions que consideri oportunes per reduir l'impacte del conflicte en l'economia de les famílies. «Tenim clares quines són les mesures que poden implementar-se», ha repetit.
Brussel·les, oberta a utilitzar reserves
També en una atenció a mitjans prèvia a la reunió de l'Eurogrup, el comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha obert la porta a alliberar part de les reserves de petroli que conserva la UE per dotar de més oferta al sector mentre es mantinguin les disrupcions.
Precisament en la reunió d'aquest dilluns, els ministres de Finances de la zona euro abordaran possibles mesures per fer front a l'impacte derivat de la guerra de l'Iran, especialment en matèria energètica.