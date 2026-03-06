MOBILITAT
La UE diu prou i esclareix tots els dubtes sobre la balisa V16
Brussel·les confirma que el dispositiu és legal i que Espanya pot exigir-lo per motius de seguretat viària
La Unió Europea ha posat fi al debat sobre la balisa V16, el dispositiu lluminós que des de l’1 de gener de 2026 s’utilitza a Espanya per senyalitzar incidències a la carretera. Després de mesos de dubtes i controvèrsies, Brussel·les ha aclarit que la seva implantació no vulnera la legislació comunitària.
La introducció d’aquest sistema ha canviat la manera d’avisar d’una avaria o accident a la via i ha generat moltes preguntes entre els conductors, especialment sobre la seva homologació, la forma d’ús i la seva validesa dins de la normativa europea. Tot i les crítiques d’alguns sectors, la balisa ja forma part de la normativa espanyola amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i reduir els accidents.
Segons ha explicat la Comissió Europea, no existeix cap normativa comunitària específica que reguli aquest tipus de dispositius. Per aquest motiu, Brussel·les considera que Espanya no ha infringit cap norma europea. En paraules de la institució, «no hi ha llei europea que cobreixi aquests dispositius» i, per tant, «no s’ha infringit la legislació europea». A més, recorda que les autoritats espanyoles s’han emparat en el Conveni de Viena sobre el trànsit viari, que permet als estats definir nous elements per reforçar la seguretat a les carreteres.
Alguns dubtes havien sorgit arran del fet que els Reials decrets espanyols no es van notificar segons el procediment previst a la Directiva (UE) 2015/1535. No obstant això, la Comissió assenyala que aquest tràmit no era necessari perquè la balisa V16 no afecta la lliure circulació de mercaderies, persones o serveis dins de la Unió Europea.
En aquest sentit, Brussel·les recorda que la seguretat viària és una competència compartida entre la UE i els estats membres. Mentre que els governs decideixen quines mesures adopten per reduir els accidents, la Unió Europea coordina aspectes més generals com la mobilitat transfronterera, els permisos de conduir o les polítiques d’educació viària.
Durant el debat també s’han escoltat veus crítiques que posaven en dubte l’eficàcia del dispositiu, assegurant que pot ser poc visible o insuficientment segur. Tot i això, des de les institucions europees s’ha defensat la trajectòria d’Espanya en matèria de seguretat viària, qualificant el país com «un campió de la seguretat viària».
Les dades reforcen aquesta valoració. Segons la Comissió, Espanya ha reduït de manera notable la mortalitat a la carretera: si als anys noranta es registraven prop de 10.000 víctimes mortals anuals, el 2024 la xifra s’ha situat al voltant de 800. També destaca que el país registra 35 víctimes mortals per milió d’habitants, per sota de la mitjana europea, que és de 44.
Precisament, un dels arguments que ha utilitzat el govern espanyol per implantar la balisa V16 és evitar el risc que suposa que els conductors hagin de sortir del vehicle i caminar fins a 50 metres per col·locar els tradicionals triangles d’emergència. Segons Brussel·les, en alguns casos aquesta maniobra pot provocar accidents, motiu pel qual s’ha apostat per un dispositiu més visible i que es pot col·locar sense abandonar el vehicle.
Un altre dels dubtes habituals entre els conductors és si la balisa pot utilitzar-se fora d’Espanya. La Comissió Europea ha aclarit que els vehicles matriculats a l’Estat poden circular per altres països utilitzant aquest sistema d’avís sense necessitat de portar triangles. En canvi, els vehicles estrangers que entrin a Espanya poden continuar utilitzant els triangles sense estar obligats a disposar d’una balisa V16.
Malgrat el posicionament clar de Brussel·les, la comissió de Peticions del Parlament Europeu ha decidit mantenir obertes tres iniciatives relacionades amb aquest dispositiu i ha demanat a la Comissió Europea un informe escrit sobre la qüestió. Tot i això, la balisa V16 ja és una realitat a les carreteres espanyoles i tot apunta que continuarà formant part del sistema de seguretat viària de manera permanent.