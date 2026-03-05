GUERRA
Trump torna a titllar Espanya de «perdedora» i l'acusa de ser «molt hostil» amb l'OTAN
«No són un jugador d'equip, i nosaltres tampoc ho serem amb ells», afirma el republicà sobre el govern de Sánchez
Donald Trump ha tornat a carregar contra Espanya per la postura de l'executiu de Pedro Sánchez davant dels atacs a l'Iran. En una trucada que aquest dijous ha fet a 'The New York Post', el president republicà ha afirmat que en aquest assumpte hi ha «molts guanyadors», però que Espanya és una «perdedora».
A la mateixa trucada, el cap visible del moviment Make America Great Again (Maga) s'ha mostrat «decebut» amb el primer ministre britànic, Keir Starmer, pels dubtes que el seu executiu ha mostrat davant l'operació coordinada dels EUA i Israel al país persa. A parer seu, el mandatari britànic hauria d'ajudar els Estats Units sense dubtar-ho.
Trump també ha afirmat que Espanya és «molt hostil» amb l'OTAN, el mateix dia que el govern espanyol ha anunciat l'enviament d'una fragata a Xipre davant dels atacs de l'Iran a l'illa del Mediterrani.
A la conversa telefònica amb el mitjà, Trump ha reiterat els arguments que sustenten l'animadversió del republicà amb el govern espanyol, la negativa de Pedro Sánchez a invertir un 5% del Producte Interior Brut (PIB) en defensa com ell exigeix a tots els socis de l'OTAN i, més recentment, la negativa de l'executiu del socialista a l'ús de les bases militars de Rota i Morón en el marc de l'operació dels EUA i Israel contra l'Iran. «No són un jugador d'equip, i nosaltres tampoc ho serem amb ells», ha amenaçat novament Trump a Espanya.
D'altra banda, i segons el 'Daily Telegraph', Trump també hauria titllat Starmer de perdedor en converses privades. Preguntat sobre aquesta qüestió per 'The New York Post', el mandatari nord-americà no ha utilitzat aquest adjectiu, però sí ha dit que el primer ministre britànic «no és Winston Churchill».