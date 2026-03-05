VIRAL
La DGT aclareix els límits de velocitat per a avançar i els conductors queden sorpresos
La normativa actual prohibeix superar el límit de velocitat durant un avançament, una excepció que fa anys sí que existia
Molts conductors continuen pensant que poden accelerar per sobre del límit de velocitat per avançar amb més seguretat, especialment en carreteres convencionals. Tanmateix, la normativa actual és clara: superar la velocitat màxima per completar un avançament no està permès en cap cas. La Direcció General de Trànsit (DGT) recorda que el límit de la via s’ha de respectar sempre, també durant aquesta maniobra.
La confusió té el seu origen en una norma que durant anys sí que ho permetia. Antigament, els turismes podien superar en fins a 20 km/h el límit establert en carreteres convencionals quan avançaven un altre vehicle. Aquesta mesura pretenia reduir el temps en el carril contrari i, teòricament, millorar la seguretat. Tot i això, els estudis d’accidentalitat van mostrar que els avançaments continuaven sent una de les maniobres més perilloses en aquest tipus de vies.
Per aquest motiu, el Govern va eliminar aquesta excepció l’any 2019. Posteriorment, les reformes de la normativa de trànsit de 2021 i 2022 van reforçar aquest criteri amb l’objectiu de reduir la gravetat dels accidents a les carreteres convencionals, on la velocitat inadequada continua sent un dels factors principals de risc.
Amb la legislació vigent, avançar no dona cap permís per augmentar la velocitat. Si la maniobra només es pot completar superant el límit, simplement no s’hauria de fer. A més, els radars —siguin fixos, mòbils o de tram— sancionen qualsevol excés de velocitat sense tenir en compte si el conductor estava avançant un altre vehicle.
Les conseqüències poden ser importants. Superar el límit pot comportar multes d’entre 100 i 600 euros i la pèrdua de fins a sis punts del carnet de conduir, segons la gravetat de l’excés. Si la velocitat supera en més de 60 km/h el límit en vies urbanes o en més de 80 km/h en carreteres, el fet pot arribar a considerar-se un delicte contra la seguretat viària, amb possibles penes de presó o treballs en benefici de la comunitat.
A més de les sancions, hi ha un altre factor rellevant en cas d’accident. Si es produeix un sinistre durant un avançament i es demostra que el conductor circulava per sobre del límit, aquest excés pot influir en l’atribució de responsabilitats i fins i tot afectar la cobertura de l’assegurança.
Per això, la DGT insisteix que la clau d’un avançament segur no és fer-lo més ràpid, sinó planificar-lo correctament. La maniobra només s’hauria de realitzar si es pot completar respectant la velocitat màxima de la via i amb una visibilitat suficient. Si el vehicle que circula al davant ja ho fa a una velocitat propera al límit, la recomanació és esperar i no forçar la situació. Segons Trànsit, la seguretat depèn sobretot de prendre decisions prudents i adaptar la conducció a les condicions de la carretera.