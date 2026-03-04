ECONOMIA
«Trump fa una declaració política, però no és una política real ni factible»
Els experts exposen que el trencament comercial és inviable
«Donald Trump fa una declaració política, però no és una política real ni factible». Així resumeix Josep Maria Arauzo Carod, catedràtic d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili les paraules d’ahir del president dels Estats Units. Segons l’expert, un trencament comercial d’aquestes característiques és inviable. «Primer, hi ha unes normatives de l’Organització Mundial del Comerç. Després, cal tenir en compte que el comerç internacional s’emmarca en uns acords amb tota la Unió Europea, on no es discrimina per països. La discriminació que planteja Trump no té cap mena de suport», diu el catedràtic. Així, Arauzo Carod creu que aquest posicionament del president estatunidenc no tindrà recorregut i quedarà en paper mullat. «No va més enllà d’un titular, derivat de la posició d’Espanya amb el conflicte a Iran i dels successos a les bases militars», exposa l’expert.
16% de les importacions
Un dels eixos de les relacions comercials entre el Camp de Tarragona i els Estats Units és el Port de Tarragona. Des dels EUA arriben el 16,8% del global de mercaderies que rep el port. «Però un tancament comercial així perjudicaria els dos països. Les relacions entre els dos països són molt importants i no es poden esborrar en dos dies. Les companyies de les dues bandes sortirien perdent», diu Arauzo Carod.
En aquest sentit, el catedràtic menciona el cas dels aranzels, que en primera instància Trump va anunciar-los amb unes taxes molt agressives i que finalment han acabat tenint un impacte mínim. «Ja va passar. Va buscar una resposta. I ara crec que busca el mateix», diu l’expert. Cal tenir en compte que l’entrada en vigor dels aranzels dels EUA durant l’agost de 2025 va provocar una caiguda del 9,5% en les exportacions de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Tot i això, finalment l’impacte sobre les companyies tarragonines ha sigut ‘salvable’. Alguns dels productes amb més sortida internacional a Tarragona son els químics i les manufactures de consum.
1,8 milions de turistes
També cal tenir en compte la importància del turisme estatunidenc al territori. Més de quatre milions de turistes nord-americans van visitar Espanya el 2024, el 5% del total d’arribades l’any 2024. Gairebé la meitat (1,8 milions) van visitar Catalunya.