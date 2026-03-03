ECONOMIA
Trump anuncia que tallarà el comerç amb Espanya: «És un soci terrible» de l'OTAN
El president nord-americà ha fet aquest comunicat després que des del govern espanyol es negués els EUA a fer ús de les seves bases al país per atacar l'Iran
El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat aquest dimarts en una compareixença que «tallarà» tot el comerç amb Espanya per la seva postura sobre l'ofensiva dels EUA a l'Iran. De fet, Trump ha asseverat que Espanya és un «soci terrible» de l'OTAN.
Tot plegat arriba després de la negativa, per part del govern espanyol, que els EUA facin ús de les bases al país per atacar l'Iran. Sobre això, Trump ha recalcat que «ningú» li dirà que no pot fer ús de les seves instal·lacions: «Només hem de volar allà i utilitzar-les», ha manifestat.