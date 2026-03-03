POLÍTICA
El govern espanyol diu que està preparat per «contenir possibles impactes» per l’amenaça de Trump
L’executiu insta al president nord-americà a negociar amb la Unió Europea si vol revisar la relació comercial
El govern espanyol ha assegurat aquest dimarts que està preparat per “contenir possibles impactes” per l’amenaça del president nord-americà, Donald Trump, de tallar la relació comercial entre els dos països. Fonts de la Moncloa han afirmat que l'Estat disposa “dels recursos necessaris” per afrontar aquests efectes adversos, ajudar els sectors que es puguin veure afectats i diversificar cadenes de subministrament.
Les mateixes fonts han advertit Trump que si l’administració nord-americana vol revisar la relació comercial entre els dos països, “ho haurà de fer respectant l’autonomia de les empreses privades, la legalitat internacional i els acords bilaterals entre la Unió Europea i els Estats Units”.Les mateixes fonts recorden que l'Estat és un “membre clau” de l'OTAN, que “compleix els seus compromisos i contribueix de forma destacada en la defensa del territori europeu”.
Afegeixen que l'Estat també és una potència exportadora de la Unió Europea i un “soci fiable” per a 195 països del món entre els quals hi ha els Estats Units, “amb qui mantenim una relació comercial històrica i mútuament beneficiosa”.En tot cas, afegeixen que la voluntat del govern espanyol “és i serà sempre treballar pel lliure comerç i la cooperació econòmica entre països” des del “respecte mutu i el compliment de la legalitat internacional”. “Perquè el que la ciutadania demana i mereix és més prosperitat, no més problemes”.