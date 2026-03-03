POLÍTICA
Brussel·les avisa que «sempre vetllarà» pels interessos de la UE davant l’amenaça de Trump a Espanya
La Comissió Europea espera que Washington “compleixi” els acords comercials
Brussel·les ha avisat que «sempre vetllarà per la plena protecció dels interessos de la Unió Europea» davant l’amenaça del president dels Estats Units, Donald Trump, de tallar les relacions comercials amb Espanya per la seva posició sobre la guerra a l’Iran.
Preguntat per les declaracions de Trump aquest dimarts al vespre, el portaveu comunitari Olof Gill ha reiterat que la posició de la UE no ha canviat. «Esperem que els EUA compleixin els compromisos», ha dit sobre l’acord comercial amb Washington de l’agost que marcava un topall del 15% als aranzels dels EUA a la UE. Brussel·les té la competència exclusiva en matèria de política comercial al bloc comunitari.