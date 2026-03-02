MOBILITAT
És oficial: la DGT instal·la 33 nous radars i aquesta és la seva ubicació exacta
Els nous cinemòmetres —20 fixos i 13 de tram— ja funcionen en onze comunitats autònomes i tindran un mes de període informatiu abans de començar a sancionar
Els radars de velocitat s’han convertit en una de les principals eines de control viari a l’Estat. La Direcció General de Trànsit (DGT) defensa que aquests dispositius contribueixen a reduir la sinistralitat i recorda que, des de la instal·lació del primer radar l’any 2005, la mortalitat a les carreteres s’ha reduït en un 75%.
Després de no haver completat el desplegament previst per al 2025 —s’havien anunciat 122 nous radars i finalment se’n van instal·lar 106—, ara l’organisme posa en marxa una nova remesa de 33 cinemòmetres per cobrir aquest dèficit. D’aquests, 20 són radars fixos i 13 són radars de tram, que controlen la velocitat mitjana dels vehicles en un recorregut determinat.
Els nous dispositius s’han distribuït en onze comunitats autònomes: Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Galícia i Múrcia. Tots estan degudament senyalitzats, tal com estableix la normativa.
Ubicació dels 33 nous radars
- ALACANT (Radar de tram): A-31, km 216 a 218 (creixent)
- ALACANT (Radar de tram): A-7, km 523 a 519 (decreixent)
- ALACANT (Radar de tram): A-31, km 211 a 203 (decreixent)
- ASTÚRIES (Radar fix): AS-116, km 3,200 (decreixent)
- ASTÚRIES (Radar fix): AS-377, km 1,150 (creixent)
- ÀVILA (Radar de tram): AV-562, km 11 a 9 (decreixent)
- ÀVILA (Radar de tram): AV-562, km 9 a 11 (creixent)
- ÀVILA (Radar de tram): N-403, km 86 a 83 (creixent)
- ÀVILA (Radar de tram): N-403, km 83 a 86 (decreixent)
- CANTÀBRIA (Radar fix): N-611, km 194,330 (decreixent)
- CANTÀBRIA (Radar fix): CA-142, km 23,360 (decreixent)
- CANTÀBRIA (Radar fix): CA-141, km 21,300 (creixent)
- LA CORUNYA (Radar fix): N-550, km 15,730 (creixent)
- LAS PALMAS (Radar fix): GC-20, km 2,700 (decreixent)
- LAS PALMAS (Radar de tram): GC-23, km 1 a 4 (creixent)
- LLEÓ (Radar fix): CL-623, km 7,110 (decreixent)
- MADRID (Radar fix): M-601, km 0,930 (creixent)
- MADRID (Radar fix): M-100, km 22,940 (decreixent)
- MADRID (Radar de tram): M-501, km 46 a 42 (creixent)
- MADRID (Radar de tram): M-501, km 42 a 46 (decreixent)
- MÀLAGA (Radar de tram): A-355, km 4 a 0 (decreixent)
- MÀLAGA (Radar de tram): A-355, km 0 a 4 (decreixent)
- MÚRCIA (Radar fix): RM-620, km 4,228 (creixent)
- PONTEVEDRA (Radar fix): VG-20, km 10,280 (decreixent)
- SEGÒVIA (Radar fix): SG-205, km 24,300 (decreixent)
- SEVILLA (Radar fix): A-8077, km 3,180 (decreixent)
- TENERIFE (Radar fix): TF-1, km 76,940 (decreixent)
- TOLEDO (Radar fix): CM-4008, km 4,910 (decreixent)
- VALÈNCIA (Radar de tram): CV-30, km 4 a 1 (decreixent)
- VALÈNCIA (Radar fix): CV-400, km 0,735 (creixent)
- VALLADOLID (Radar fix): VA-30, km 16,160 (decreixent)
- SARAGOSSA (Radar fix): N-232, km 244,220 (creixent)
- SARAGOSSA (Radar fix): N-232, km 244,945 (decreixent)
Un mes de marge abans de sancionar
A diferència del debat generat al voltant de la balisa V-16, aquests nous radars sí que disposaran d’un període inicial d’un mes en què funcionaran en fase informativa. Durant aquest temps, els conductors que superin el límit de velocitat rebran una comunicació sense sanció econòmica.
Un cop superat aquest termini, començaran a multar. Les sancions per excés de velocitat a Espanya oscil·len entre els 100 i els 600 euros, i poden comportar la pèrdua d’entre 2 i 6 punts del permís de conduir, segons la gravetat de la infracció.