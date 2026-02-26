VIRAL
Un expert revela quina és la millor fruita seca per al cor: «Redueix el risc de patir un infart»
El cardiòleg Aurelio Rojas assegura que consumir-ne 30 grams al dia pot disminuir fins a un 30% la probabilitat de patir un infart
La fruita seca fa temps que ocupa un lloc destacat dins d’una alimentació equilibrada. Rica en greixos saludables, fibra i antioxidants, sovint s’associa a beneficis cardiovasculars. Però, entre totes les opcions disponibles, n’hi ha una que sobresurt especialment quan es parla de salut del cor.
El cardiòleg i divulgador a xarxes socials Aurelio Rojas ha explicat quina és, segons l’evidència científica, la fruita seca més beneficiosa per al sistema cardiovascular. «Hi ha una fruita seca tremendament superior si la comparem amb la resta a nivell científic per millorar la salut del cor», afirma.
Segons detalla, el primer gran benefici és la millora del perfil lipídic. En concret, no es tracta de reduir el colesterol total de manera indiscriminada, sinó de disminuir els nivells de LDL oxidat, el que s’associa amb un risc més eleva d’infarts i ictus. A més, destaca que també contribueix a augmentar la variabilitat de la freqüència cardíaca, modulant l’activitat del sistema nerviós parasimpàtic, responsable de contrarestar els efectes negatius de l’estrès.
Un altre dels efectes positius és la reducció de la inflamació sistèmica. Segons explica, aquest impacte es pot observar en marcadors analítics com la proteïna C reactiva ultrasensible (PCR-us), relacionada amb el risc cardiovascular.
La fruita seca a la qual fa referència són les nous. D’acord amb el cardiòleg, consumir-ne uns 30 grams al dia s’associa amb una reducció del 30% del risc de patir un infart. Una quantitat moderada i fàcil d’incorporar a la dieta diària que, segons defensa, pot aportar beneficis significatius per al cor.