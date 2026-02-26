ECONOMIA
El Congrés aprova l'augment del 2,7% de les pensions, uns 50 euros mensuals
La prestació màxima del sistema es fixa ara en 47.034,40 anuals
El Congrés ha aprovat l'augment del 2,7% de les pensions per enguany. El ple de la cambra baixa espanyola ha votat aquest dijous per segona vegada el reial decret, que avui s'ha avalat gràcies al suport de tot l'hemicicle (317 vots) excepte de Vox, que ho ha fet en contra (33).
Com a resultat de la inflació mitjana entre el desembre de 2024 i el novembre de 2025, les pensions contributives creixeran un 2,7% (una mitjana de 570 euros l'any) i les no contributives un 11,35%. La pensió màxima del sistema es fixa ara en 3.359,60 euros mensuals (47.034,40 anuals). La ministra d'Inclusió i Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha apuntat que l'objectiu és assegurar que les pensions mantinguin el seu valor real.
El decret del govern espanyol que el Congrés ha aprovat aquest dijous també elimina l’obligació que els beneficiaris de la prestació d’atur hagin de presentar la declaració de l’IRPF, per evitar càrregues administratives i efectes fiscals no desitjats.
La ministra Saiz s'ha dirigit a les persones pensionistes més vulnerables per subratllar que poden comptar amb el govern espanyol. I ha refermat que l'executiu de Pedro Sánchez compleix amb les recomanacions del 'pacte de Toledo' (1995), sobre el sistema de pensions, la Seguretat Social i les seves reformes.
Durant el debat parlamentari, Saiz ha insistit que l'actualització d'acord amb l'IPC és un dret que garanteix la dignitat i el poder adquisitiu de la gent gran. En aquest sentit, la ministra ha remarcat que s'enforteix també el sistema públic de la seguretat social perquè les pròximes generacions tinguin com a mínim la mateixa prestació que hi ha ara.
1.600 euros de mitjana a Catalunya
La pensió mitjana de jubilació es va situar en 1.600,28 euros al febrer a Catalunya, un 4,4% més que l’any passat, quan va ser de 1.532,81 per als pensionistes de tots els règims. En total, es van abonar més d’1,2 milions de prestacions per jubilació durant el segon mes de l’any 2026.
El segon capítol més alt en la nòmina de pensions van ser les d’incapacitat temporal per a persones que estan de baixa a la feina amb 168.045 transferències de 1.370 euros de mitjana (+3,6%). Les prestacions per viudetat es van situar en 985,52 euros (+4%) i van ser les terceres més nombroses amb 94.762 pensionistes.