VIRAL
Cues a Lidl pel nou aparell que deixa casa teva com una patena en segons
Un dispositiu multifunció per a la llar arrasa per la seva eficàcia, el baix preu i la facilitat d’ús
La neteja de la llar fa un pas més amb l’arribada d’un nou electrodomèstic que promet simplificar les tasques quotidianes. Lidl ha tornat a captar l’atenció dels consumidors amb el llançament d’una mopa de vapor 3 en 1 que actua tant com a escombra de vapor com a netejador de mà, pensada per eliminar la brutícia de múltiples superfícies amb rapidesa i eficàcia.
L’aparell està dissenyat per oferir una neteja profunda en terres, rajoles, catifes i altres superfícies habituals de la llar. Funciona amb una potència de 1.500 W, disposa d’un dipòsit de 350 ml i té el vapor a punt en només 30 segons. A més, permet regular la intensitat del vapor de manera contínua i compta amb una unitat extraïble que facilita el seu ús com a netejador portàtil.
Entre les seves característiques també destaca el mànec plegable, que ajuda a estalviar espai quan es guarda, un cable de sis metres que ofereix comoditat de moviment i una autonomia aproximada d’11 minuts. Amb un pes de 3,15 kg i protecció IPX4, el dispositiu combina practicitat i prestacions pensades per a l’ús diari.
La seva versatilitat i facilitat d’ús han generat nombroses valoracions positives per part dels compradors, que en destaquen la potència i la rapidesa. El preu és de 39,99 euros, una xifra competitiva dins d’aquesta categoria, especialment tenint en compte els accessoris inclosos i la doble funció com a escombra i netejador de mà.
Pel que fa a la compra, la mopa de vapor només està disponible a la botiga en línia de Lidl i no als establiments físics. Per aconseguir-la, cal accedir al web oficial de la cadena, cercar el producte dins l’apartat 'Llar i neteja' i completar el procés de compra de manera telemàtica.