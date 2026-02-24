VIRAL
L'Imserso ho torna a petar: Aquests són els destins més barats i demandats
La costa peninsular concentra les ofertes més econòmiques del programa 2025/2026, amb preus que parteixen dels 224 euros
El programa de turisme social de l’Imserso s’ha consolidat com una de les opcions preferides per a pensionistes i jubilats que volen viatjar a preus assequibles. Any rere any, milers de persones sol·liciten plaça per gaudir d’estades a la costa, a l’interior o en escapades culturals, amb paquets que inclouen allotjament en pensió completa, transport d’anada i tornada (segons modalitat), servei mèdic al mateix hotel, assegurança col·lectiva i activitats socioculturals.
Abans de formalitzar la sol·licitud, és important consultar els preus oficials i les condicions de cada destinació a través dels canals oficials. I és aquí on molts es pregunten: quins són els destins més barats aquest 2026?
Segons la taula de tarifes del programa 2025/2026, les opcions més econòmiques es troben a la costa peninsular, especialment a comunitats com Andalusia, Catalunya, la Regió de Múrcia i la Comunitat Valenciana. El preu final depèn de la durada de l’estada, la temporada escollida i si s’inclou transport.
Amb transport inclòs, una estada de 10 dies en temporada baixa (novembre, desembre, gener, febrer, març i abril) té un cost de 309,22 euros, mentre que en temporada alta (octubre, maig i juny) ascendeix a 409,22 euros. En el cas de les estades de 8 dies, el preu és de 244,04 euros en temporada baixa i 344,04 euros en temporada alta.
Sense transport, els imports es redueixen encara més. Una estada de 10 dies en temporada baixa costa 270,39 euros i en temporada alta 370,39 euros. Per a 8 dies, els preus són de 224,63 euros en temporada baixa i 324,63 euros en temporada alta.
A l’altra banda de la balança hi ha les Illes Canàries, que es posicionen com el destí més car del programa. En temporada alta i amb transport, una estada de 10 dies arriba als 564,72 euros. En canvi, en temporada baixa i sense transport, el preu per 8 dies se situa en 224,28 euros.
Amb aquests preus, no és estrany que el programa torni a generar una forta demanda. Les destinacions de costa continuen sent les més sol·licitades, especialment en temporada baixa, quan els preus són més ajustats i permeten viatjar durant més dies per menys diners.