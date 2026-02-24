VIRAL
Bogeria: Marca aquesta casella a la Declaració de la Renda i Hisenda et retornarà diners
Algunes caselles sovint oblidades poden incrementar significativament l’import que l’Agència Tributària et torna
Fer la Declaració de la Renda és, per a molts, un tràmit rutinari que es resol en pocs minuts confirmant l'esborrany. Però, darrere d’aquest procés aparentment senzill, es poden amagar oportunitats per aconseguir una devolució més gran si es revisen amb cura certs apartats del formulari.
Algunes caselles, sovint desconegudes o oblidades, poden marcar la diferència. Entre les més rellevants hi ha les dedicades a donacions: aportacions a ONG o fundacions permeten aplicar deduccions que redueixen directament la quota de l’IRPF i, en conseqüència, augmenten la devolució. També cal prestar atenció a les despeses deduïbles vinculades als rendiments del treball; incloure correctament conceptes com despeses professionals pot traduir-se en un increment de l’import retornat.
L'habitatge habitual és un altre camp clau. En certs casos, el lloguer permet aplicar beneficis fiscals que modifiquen el resultat de la declaració, així com algunes deduccions autonòmiques que no tots els contribuents coneixen i que poden transformar una declaració a pagar en una a retornar.
És per aquest motiu que, marcar les caselles adequades i comprovar que es compleixen els requisits establerts, pot tenir un impacte econòmic considerable.
La clau està a no limitar-se a confirmar l'esborrany de manera automàtica, sinó dedicar uns minuts a revisar amb deteniment cada apartat. Aquest petit esforç pot suposar diferències de centenars d’euros i convertir la declaració anual en una gestió més rendible per a molts contribuents.