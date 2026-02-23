VIRAL
Surt a la llum l'última bomba de la DGT: el GPS ja no t'avisarà dels radars en autopistes
Trànsit estudia limitar la precisió dels avisos digitals seguint el model francès per reforçar l’eficàcia dels controls
La Direcció General de Trànsit (DGT) està treballant en una possible modificació normativa que podria canviar la manera com les aplicacions de navegació informen sobre la presència de radars a les autopistes. L’objectiu és restringir els avisos que permeten conèixer la ubicació exacta dels controls, especialment els mòbils, ja que consideren que aquesta informació pot dificultar les tasques de vigilància.
Actualment, eines com Google Maps, Waze o SocialDrive permeten als usuaris compartir en temps real la localització de radars fixos i mòbils. Aquest sistema col·laboratiu facilita que altres conductors redueixin la velocitat abans d’arribar al punt indicat.
Des de Trànsit remarquen que la problemàtica no afecta els radars fixos, ja que la seva ubicació és pública, sinó els dispositius mòbils i operatius específics destinats a detectar infraccions greus. La difusió immediata de la seva posició exacta, sostenen, pot restar eficàcia als controls i facilitar que alguns conductors els evitin.
La proposta s’inspira en el model aplicat a França, on no es pot mostrar el punt concret d’un control quan forma part d’un operatiu sensible. En aquests casos, les aplicacions només poden advertir d’un 'perill' en un tram ampli de via, que pot abastar diversos quilòmetres en autopista, però sense precisar-ne la ubicació exacta. La DGT no planteja eliminar totalment els avisos, sinó reduir-ne el nivell de detall quan estigui en joc la seguretat viària.
El debat no és nou. Hi ha qui defensa que aquests avisos fomenten una conducció més prudent en reduir la velocitat, mentre que altres consideren que alertar del punt exacte d’un radar mòbil converteix el control en un obstacle fàcilment esquivable i li resta capacitat dissuasiva.
Paral·lelament, la DGT ha intensificat els anomenats 'controls exprés', operatius de curta durada —d’uns deu o quinze minuts— situats en punts estratègics. Aquesta fórmula dificulta que la seva ubicació es difongui massivament, ja que sovint el control ja s’ha retirat quan comença a circular l’avís.
La mesura s’emmarca dins del pla estratègic 2025–2030 de l’organisme, centrat en la reducció de la sinistralitat, especialment en vies secundàries i trams amb alta concentració d’accidents. Qualsevol canvi legal, però, haurà de trobar l’equilibri entre el dret a la informació i la necessitat de garantir l’eficàcia dels dispositius de control en plena era digital.