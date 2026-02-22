Política
Illa, sobre la recaptació de l'IRPF: «Complirem amb els acords d'investidura des de posicions de realisme»
El president de la Generalitat avala el nou model de finançament i afirma que el pot defensar «des d'Algesires a Girona»
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat un cop més el seu «compromís» amb la recaptació del 100% de l'IRPF a Catalunya. «Estic compromès amb els acords d'investidura. Els complirem des de posicions de realisme. I en això estem treballant», ha afirmat Illa al diari 'El País'.
A banda, el president de la Generalitat nega que aquesta transferència de l'IRPF afecti la solidaritat amb la resta d'Espanya. «Cap dels acords que jo he firmat, ni cap dels acords que jo firmaré, posarà en risc la solidaritat dels territoris d'Espanya. Però sempre hi haurà qui diu que tot es trenca», ha volgut deixar clar Illa, que també ha avalat el nou model de finançament i ha assegurat que el pot defensar «des d'Algesires a Girona».
«El nou model és una injecció important de recursos per a l'estat del benestar. No perjudica a ningú, beneficia a tot el món i contribueix a estabilitzar Espanya perquè estabilitza els serveis públics», ha posat sobre la taula el president de la Generalitat.
«És un exercici de responsabilitat i coratge», ha puntualitzat Illa, que s'ha dirigit directament als qui critiquen el model de finançament. «Quines propostes tenen? Perquè només dir no, no i no... Què van fer quan van tenir l'ocasió per resoldre la qüestió?», s'ha preguntat en veu alta el president de la Generalitat, que ha reclamat «altesa de mires».
Feijóo, «el gran accelerador de vots de Vox»
Sobre l'ascens de Vox, Illa culpabilitza exclusivament el PP «i molt concretament Alberto Núñez Feijóo». «Ell no serà president. No ha entès Espanya i és el gran accelerador de vots de Vox», ha etzibat el president de la Generalitat. «Ho hem vist a les passades eleccions a Extremadura i a l'Aragó. Es van negar a pactar uns pressupostos amb Vox i el resultat és que ara hauran de pactar no només uns pressupostos, sinó una investidura amb un soci enfortit», ha constatat Illa.
«És una forma de fer política francament difícil d'entendre», ha criticat el president de la Generalitat, que igualment s'ha mostrat escèptic amb el 'front d'esquerres' de Gabriel Rufián.
«S'ha de mostrar respecte per qualsevol iniciativa que intenti unir els diferents accents que hi ha a l'esquerra del PSOE», ha valorat Illa. «Ho respecto, però en el sistema polític espanyol els actors clau són els partits polítics i, al final, són aquests els que han d'articular projectes i sotmetre'ls a la consideració dels ciutadans», ha conclòs el president de la Generalitat.