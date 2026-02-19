POLÍTICA
El Govern i els Comuns tanquen un acord per als pressupostos del 2026
Illa i Albiach signaran públicament el pacte al Palau de la Generalitat a les 11:00 hores
Primer pas per a poder tenir nous pressupostos de la Generalitat per a aquest 2026. El Govern i els Comuns han arribat a un acord definitiu per als nous comptes. Un pacte per la modificació de la Llei d’Urbanisme que permet la prohibició de la compra especulativa d’habitatge ha estat l’últim element que ha desencallat la negociació.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, signaran públicament aquest acord pels pressupostos de 2026 en un acte que se celebrarà a les 11:00 hores del matí al Palau de la Generalitat. Tancar aquest pacte posar ara, però, el focus en ERC i en les seves converses amb els socialistes per veure si inicien o no negociacions pels pressupostos.
L'acord de modificar la Llei d’Urbanisme per prohibir la compra especulativa d'habitatge implica la limitació per als grans tenidors en l'adquisició d'habitatges en zones tensionades. El text, avançat per SER Catalunya, permet a la resta de propietaris comprar pisos i posar-los de lloguer si es respecta el topall de preus fixat en àrees de mercat tens.
El document preveu que les excepcions per als grans tenidors siguin per comprar per a ús personal, de manera que sigui l'habitatge habitual del propietari, i, d'altra banda, adquirir un edifici sencer amb la finalitat de destinar els immobles a arrendament habitual, respectant el límit previst.
També es permetrà «excepcionalment» la compra d'una «única segona residència» en un municipi diferent de l'habitatge habitual. En el cas d'heretar un pis, si no es destina a habitatge propi o d'un familiar de primer grau, s'haurà de posar a lloguer habitual, d'acord amb el règim de contenció de rendes aplicable.