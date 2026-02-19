VIRAL
Bones notícies per a milions d'espanyols: així es beneficiaran a la Declaració de la Renda
Es podrà aplicar una nova deducció a l’IRPF vinculada a l’augment del salari mínim, amb estalvis de fins a 591 euros
La pròxima campanya de la renda arrencarà el 8 d’abril, quan l’Agència Tributària (AEAT) iniciarà el període per presentar la Declaració de la Renda. Enguany, la cita amb Hisenda arriba amb una novetat destacada: prop de tres milions de contribuents es podran beneficiar d’una nova deducció a l’IRPF adaptada a l’última pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI).
Segons les dades dels Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha), la mesura beneficiarà 2.976.220 persones. La deducció permetrà que els qui percebin fins a 17.094 euros anuals —import actual del salari mínim— quedin exempts de tributació per aquest concepte. A partir d’aquesta xifra, l’avantatge fiscal es reduirà progressivament fins als 20.000 euros bruts anuals.
La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ja va avançar que aquesta revisió fiscal acompanya l’increment del salari mínim amb l’objectiu d’evitar que els perceptors hagin d’assumir una major càrrega tributària. En la pràctica, els contribuents amb ingressos inferiors als 20.000 euros podran aplicar una deducció de fins a 591 euros.
Això suposarà que les persones que cobrin l’SMI el 2026 pagaran uns 365 euros menys d’IRPF que l’any anterior. A més, els perceptors del salari mínim podran recuperar l’impost retingut en la campanya de la renda de 2027.
Pel que fa a l’obligació de declarar, es manté per a aquells que superin els 15.876 euros anuals procedents de dos o més pagadors. No obstant això, no serà obligatori presentar la declaració si la suma del segon i restants pagadors no supera els 1.500 euros anuals, o bé si es perceben fins a 22.000 euros amb un sol pagador, sempre que no hi hagi altres rendes, com ara lloguers o activitats econòmiques.
Gestha recomana que presentin la declaració tots els assalariats amb ingressos d’entre 15.876 i 20.000 euros bruts anuals, ja que poden beneficiar-se d’aquesta deducció. També pot resultar interessant per a aquells que cobrin entre 20.000 i 22.000 euros si disposen d’altres deduccions que els permetin recuperar part de les retencions practicades.
Segons les estimacions dels tècnics, el cost d’aquesta nova mesura per a les arques públiques rondarà els 200 milions d’euros, una xifra coherent amb l’impacte màxim de 591 euros per contribuent anunciat pel Govern.