METEOROLOGIA
El vent continuarà sent protagonista a Tarragona: El Meteocat activa l'alerta taronja
Ràfegues fortes a la ciutat i al litoral alerten sobre possibles afectacions aquest dijous
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l’alerta taronja per vent aquest dijous a la demarcació de Tarragona, després d’una setmana marcada per la presència de núvols i vent moderat que ha afectat especialment el terç sud del país.
Aquest dimarts al matí, el cel estava mig ennuvolat al terç nord i a les Terres de l’Ebre, amb cobertura més intensa a l’extrem nord del Pirineu i, localment, a l’interior del quadrant nord-est. De cara a la tarda, les precipitacions s'esperen febles i intermitents al vessant nord del Pirineu on la cota de neu oscil·larà entre 1.200 i 1.800 metres. De fet, el vent bufarà de component oest amb intensitat feble o moderada, amb alguns cops forts al terç sud.
A partir de dimecres, el Meteocat preveu que el cel estarà serè o poc ennuvolat, amb bandes de núvols alts fins a migdia i alguns estrats baixos a la depressió Central fins a primera hora del matí. Durant la tarda, creixeran nuvolades a punts de muntanya i al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental, amb possibilitat de precipitació feble o localment moderada al vespre, especialment al quadrant nord-oest del país.
La cota de neu baixarà dels 1.900 als 1.600 metres, encara que al vessant nord del Pirineu a última hora quedarà al voltant dels 1.200 metres. Es preveu que el vent bufarà de component sud i oest, especialment a la meitat est i a cotes altes, amb cops forts a l’Empordà i el quadrant nord-est.
Per a dijous, jornada en què el Meteocat ha activat l’alerta taronja a Tarragona, es preveu que el cel serà serè o poc ennuvolat en general, tot i que localment quedarà mig ennuvolat per núvols mitjans, mentre que al Pirineu continuarà molt ennuvolat, especialment al vessant nord.
Durant el matí es podran formar ruixats febles o moderats, localment acompanyats de tempesta a l’extrem nord-est, amb acumulació de precipitació entre minsa i poc abundant, localment abundant a cotes altes del Pirineu. La cota de neu baixarà ràpidament fins als 800 metres de matinada, pujant fins als 1.200 metres al migdia i baixant de nou al voltant dels 1.000 metres al vespre. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima baixarà lleugerament o moderadament.
El vent continuarà sent intens, de component oest i moderat amb cops forts, reforçant-se al matí i arribant a cops molt forts al litoral i prelitoral sud, al nord de l’Alt Empordà i als cims del Pirineu i Prepirineu. Tot i això, en algunes valls del Pirineu, Prepirineu i zones del nord de la depressió Central hi haurà intervals de vent fluix i de direcció variable.
El Meteocat recorda que cal extremar les precaucions al litoral i zones urbanes de Tarragona i mantenir-se informat sobre possibles afectacions durant les pròximes hores.