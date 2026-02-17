VIRAL
Confirmat: surt a la llum l'origen del nou maduixot de Mercadona i els clients al·lucinen
La cadena valenciana aposta per un proveïdor amb més de 30 anys d’experiència
Ja es coneix l’origen del nou maduixot que Mercadona ha incorporat als seus lineals aquesta temporada d’hivern. En plena campanya de maduixots a Espanya, la companyia ha detallat que el producte prové d’una empresa familiar amb una llarga trajectòria en el sector, segons ha informat l’associació onubense Freshuelva a través del seu web oficial.
El proveïdor és Maripí, una empresa espanyola especialitzada en la producció i exportació de fruita fresca tant al mercat nacional com internacional. Amb més de 30 anys d’experiència, aquesta companyia és l’encarregada de subministrar els maduixots que es comercialitzen en safates de mig quilo, amb un preu mitjà al voltant dels 4,5 euros.
Els maduixots procedeixen íntegrament d’aquesta empresa amb seu a Bollullos del Condado, a la província de Huelva, territori reconegut per la seva tradició en el cultiu de maduixes. Tot i que no tots els productes frescos de Mercadona són d’origen estatal, la cadena manté el compromís amb el sector primari nacional i assegura que el 85% del seu assortiment és d’origen espanyol. En el cas dels maduixots, el subministrament és totalment nacional, fet que ha despertat la curiositat i sorpresa de molts clients.