No t'ho creuràs: Una experta revela quins són els 5 gestos prohibits en una entrevista de treball
Eva Porto alerta sobre comportaments que poden generar una mala impressió davant del reclutador
Preparar una entrevista de feina amb antelació és habitual: es repassa el currículum, es practica el discurs i es cuida la imatge. Però, segons Eva Porto, psicòloga experta en recursos humans, també cal parar atenció al llenguatge corporal. La professional ha detallat cinc gestos que no s’haurien de fer mai en una entrevista perquè poden transmetre desinterès o falta de professionalitat.
El primer és recolzar el cap a la mà, un gest que pot semblar innocent, però que pot donar la sensació que s’està jutjant l’entrevistador o que s’està avorrit. El segon, cada cop més habitual, és mirar el mòbil durant la conversa, una acció que denota manca d’atenció i respecte.
Un tercer comportament desaconsellat és evitar el contacte visual de manera constant. Tot i que per a les persones més introvertides pot resultar difícil mantenir la mirada, fugir-ne reiteradament pot interpretar-se com inseguretat o manca de sinceritat.
El quart gest que Eva Porto considera especialment negatiu és creuar els braços o reclinar-se cap enrere a la cadira, ja que pot transmetre una actitud distant o la impressió que s’hi és per obligació. Finalment, també recomana evitar jugar amb els cabells o tocar-se’n les puntes, un tic que pot suggerir distracció o desinterès pel que s’està dient.
Alguns usuaris s’ho han pres amb humor, mentre que d’altres consideren que algunes advertències són evidents. També hi ha qui ha compartit experiències pròpies per criticar actituds poc professionals per part de reclutadors, recordant que la bona impressió ha de ser mútua.