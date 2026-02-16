POLÍTICA
Sánchez defensa l’increment de l’SMI pactat amb els sindicats i el puja un 3,1% el 2026
Díaz promet més avenços en un moment en què les forces de la reacció creuen que ha arribat el seu moment
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns l’acord tancat amb els sindicats CCOO i UGT per incrementar el salari mínim interprofessional (SMI) i ha criticat que la patronal se n’hagi desvinculat.
«No tornarem a aquella Espanya del treballa més i cobra menys (...) ni a la dels sacrificis mentre sempre guanyen els mateixos. Aquí, quan toca estrènyer-se el cinturó, ens l’estrenyem tots, i quan toca repartir beneficis, els repartim entre tots. Que ningú no ens digui que no es poden apujar els salaris quan els beneficis creixen», ha dit en un acte a Madrid. Paral·lament, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha promès més avenços en un moment en què les forces de la reacció creuen que ha arribat el seu moment.
«Demano a la patronal que també compleixi la seva part: que paguin més, que s’asseguin amb els sindicats a les taules de negociació col·lectiva i que avancem cap a un augment generalitzat dels sous allà on avui, malauradament, no hi ha increments en termes reals», ha afegit Sánchez. Díaz, per la seva banda, ha promès més millores en termes laborals i ha dit que «la millor eina contra el cinisme i la desesperança són els drets».
L’acord signat per Sánchez i Díaz amb els secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i d’UGT, Pepe Álvarez, preveu un increment salarial del 3,1% fins als 1.221 euros mensuals en 14 pagues. A més, s’impulsarà una reforma perquè les pujades de l’SMI no puguin ser absorbides pels anomenats complements i plusos. Així, la millora suposarà un increment de 518 euros més a l’any, exempt de tributació, i s’aplicarà amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2026.