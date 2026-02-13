HABITATGE
Pisos.com adverteix que «penalitzar els propietaris» pot reduir l'oferta i augmentar el preu dels lloguers
El portal diu que la «falta de certesa jurídica» frena l'entrada de nous immobles al mercat
El portal immobiliari, pisos.com, ha advertit que «penalitzar els propietaris» pot arribar a reduir l'oferta i augmentar els preus del mercat de lloguer si es porta endavant la proposta del govern espanyol de «castigar fiscalment» amb canvis a l'IRPF als propietaris d'habitatges per llogar. El portaveu i director d'estudis, Ferran Font, ha assegurat que la «falta de certesa jurídica» frena l'entrada al mercat de nous immobles.
«Quan el propietari no se sent ajudat, acostuma a retirar el seu habitatge del mercat de lloguer convencional -el de llarga estada-», ha afegit Font en un comunicat emès pel portal aquest divendres. El portaveu ha dit que la iniciativa espanyola acabarà amb «un mercat molt més rígid i amb menys estoc».
El director d'estudis de pisos.com ha explicat que si hi ha «menys opcions» pel llogater, això s'acaba traduint en una «major pressió sobre els preus».
Des del portal immobiliari, també han assegurat que el camí real per tal de poder estabilitzar el mercat no és amb la fiscalitat punitiva, sinó generant un espai de confiança i seguretat per així incentivar a la sortida de nous immobles al mercat.
El govern espanyol està estudiant reduir les deduccions de l'IRPF als propietaris que apugin el lloguer, com han confirmat fonts de l'executiu aquest divendres. Per ara, no hi ha res tancat, però el ministeri d'Habitatge està treballant en una proposta que preveu combinar els incentius – com l'anunci del president Pedro Sánchez de deduir un 100% de l'IRPF als propietaris que rebaixin lloguers- amb mesures en la línia contrària, que desencoratgin apujar preus.