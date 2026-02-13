POLÍTICA
Illa s’incorporarà dilluns de «forma progressiva» després de recuperar la mobilitat
El president assegura que torna «amb moltes ganes, energia i determinació» després d’un mes convalescent
El president de la Generalitat, Salvador Illa, tornarà dilluns vinent, 16 de febrer, «de forma progressiva» a la feina, després de gairebé un mes convalescent de l’osteomielitis púbica causada pel bacteri que li van diagnosticar. Segons l’equip mèdic, Illa evoluciona «molt favorablement i continua el tractament antibiòtic sota el control» dels metges de l'Hospital Vall d'Hebron. «Ha recuperat totalment la mobilitat, fet que pot permetre la seva incorporació progressiva presencial a les funcions de president», han explicat des de l’Hospital. El president, en fer pública la reincorporació, ha publicat a X que torna «amb moltes ganes, energia i determinació».
A la seva publicació, Illa ha mostrat el seu «agraïment» al personal de la Vall d’Hebron «per la seva professionalitat, dedicació i qualitat humana». «La nostra sanitat pública és un orgull col·lectiu», ha afegit, aprofitant també per donar les gràcies «també per tot l'escalf i els ànims» que ha rebut.
Tot i que els consellers del seu Govern asseguren que l’han mantingut informat de les qüestions més importants i de les crisis provocades per Rodalies, els temporals o les vagues i protestes, Illa ha estat amb una baixa mèdica que el va apartar de la seva feina el 17 de gener, quan va acudir a l’hospital per molèsties a una cama. Després de passar per la Unitat de Cures Intensives uns dies i romandre ingressat a l’hospital dues setmanes, va marxar a casa a seguir un tractament de recuperació i rehabilitació amb atenció domiciliària.
Fonts de la Presidència de la Generalitat han concretat que ara, a més de continuar el tractament antibiòtic, Illa seguirà compaginant la seva activitat presencial amb la rehabilitació i la pauta establerta pels metges. Per al seu retorn formal, el president farà dilluns a primera hora una declaració institucional des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat i després seguirà amb la seva agenda institucional. El retorn del president farà també que dilluns mateix decaigui el decret de delegació de les seves funcions que estava en vigor des del seu ingrés hospitalari.