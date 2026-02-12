VIRAL
Tarragona li canvia la vida a una parella britànica: així van triplicar els seus diners en 7 anys
Gràcies a una finca adquirida i a la seva posterior venda, han multiplicat els estalvis i s’han traslladat a prop del mar
Una parella britànica que el 2018 va decidir abandonar el West Midlands per instal·lar-se en una finca rural al nord d’Espanya assegura que el canvi de vida els ha permès multiplicar els seus estalvis i començar una nova etapa a prop del mar, a la zona de Tarragona. Set anys després d’aquella decisió, afirmen que no tornarien al Regne Unit.
Georgia Kitson i la seva parella, Jack, vivien en una petita cabana al centre d’Anglaterra quan van optar per fer un gir radical. Amb el naixement del seu fill i dificultats per assumir despeses bàsiques com el lloguer i la calefacció durant els hiverns freds, es van plantejar si volien continuar amb aquell ritme de vida. Tots dos treballaven com a autònoms i asseguren que se sentien atrapats econòmicament.
El punt d’inflexió va arribar arran de la mort de l’àvia de Jack, que els va deixar una herència. Amb aquests diners van adquirir una finca d’oliveres de 14 hectàrees per 92.403 euros. La propietat disposava de piscina, pou, hort i plaques solars. Durant sis anys hi van viure de manera autosuficient, recollint aigua de pluja, generant electricitat amb energia solar i utilitzant restes de fusta per escalfar-se.
El 2024 van vendre la finca per un import que triplicava el preu de compra. Amb els beneficis obtinguts, van decidir invertir-los íntegrament en una nova propietat a prop de la platja, a la demarcació de Tarragona, que actualment estan reformant. Segons expliquen, l’augment del valor de l’habitatge a Espanya ha jugat a favor seu en aquesta operació.
Després de gairebé vuit anys fora del Regne Unit, Georgia assegura que només hi tornaria en un cas extrem. La parella defensa que el canvi els ha permès millorar la seva situació econòmica i adoptar un estil de vida que consideren més sostenible i adaptat a les seves necessitats.