MOBILITAT
Protecció Civil aixeca les restriccions de mobilitat amb un nou ES-Alert
L’avís s’ha rebut a tot Catalunya a les 15.34 hores d'aquest dijous 12 de febrer
Protecció Civil ha enviat aquest dijous a les 15.34 hores un nou missatge d’ES-Alert a tots els telèfons mòbils de Catalunya per informar que s’aixeca la restricció de mobilitat decretada arran de l’episodi de fort vent.
Tot i la fi de la limitació general de desplaçaments, les autoritats demanen mantenir la precaució, especialment a les zones on encara es poden registrar incidències derivades del temporal.
Segons el comunicat, es mantenen suspeses fins a les 20.00 hores d’avui dijous 12 de febrer les activitats educatives, esportives, sanitàries no urgents, els serveis socials i les activitats a l’aire lliure.