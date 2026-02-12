SALUT
Un expert revela que la dieta mediterrània redueix la mortalitat si inclou consum moderat de vi
Un estudi amb més de 30.000 participants vincula aquest patró alimentari amb menys risc cardiovascular i fins a un 33% menys de mortalitat
Un nou estudi científic assenyala que seguir la dieta mediterrània amb un consum moderat de vi s’associa a una reducció significativa del risc cardiovascular i de la mortalitat. La investigació, publicada a la revista European Heart Journal, reforça el paper d’aquest patró alimentari com a factor protector per a la salut.
El treball ha comptat amb la participació del doctor Ramon Estruch, de l’Hospital Clínic de Barcelona, i del doctor Miguel Ángel Martínez-González, de la Universitat de Navarra i la Harvard T.H. Chan School of Public Health, entre altres investigadors. L’anàlisi s’ha basat en més de 30.000 participants seguits durant períodes de fins a 22 anys, a partir de dues grans cohorts espanyoles: l’assaig PREDIMED i el projecte SUN.
Els resultats indiquen que una alta adherència a la dieta mediterrània es relaciona amb un menor risc cardiovascular i una menor mortalitat global. Aquesta associació és encara més marcada quan el patró alimentari inclou un consum moderat de vi. En concret, els investigadors han observat que tenir en compte aquesta beguda dins l’índex dietètic reforça la relació amb una reducció del risc, en comparació amb els anàlisis que no la consideraven.
Segons les dades del PREDIMED, que va incloure 7.447 persones amb alt risc cardiovascular i un seguiment de gairebé cinc anys per a esdeveniments cardiovasculars i de fins a 17 anys per a mortalitat, aquells participants amb bona adherència a la dieta mediterrània i un consum moderat de vi —fins a una copa al dia— van presentar un 45% menys de risc de malaltia cardiovascular en comparació amb els que seguien poc aquest patró. Pel que fa a la mortalitat per totes les causes, la reducció del risc es va situar en el 33%.
La cohort SUN, amb 23.133 participants més joves seguits durant 22 anys, va confirmar aquests resultats. L’anàlisi conjunta de totes dues cohorts va mostrar una associació estadísticament significativa entre el consum moderat de vi dins la dieta mediterrània i una menor mortalitat total.
Els autors, però, remarquen que aquests efectes favorables no es van observar amb consums elevats —a partir de tres copes diàries— i que alguns anàlisis dissenyats per minimitzar possibles biaixos no van assolir significació estadística.
El doctor Ramon Estruch destaca la importància d’interpretar el vi «no com un element aïllat, sinó com a part d’un patró alimentari saludable com la dieta mediterrània», caracteritzada per l’ús d’oli d’oliva verge extra, fruita, verdura, llegums, fruits secs i peix.