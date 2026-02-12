VIRAL
Un estudi revela quants diners gastaran les parelles espanyoles per Sant Valentí
Vuit de cada deu enamorats faran algun regal i prioritzaran experiències i oci per davant de productes tradicionals
Les parelles espanyoles destinaran una mitjana de 161 euros als regals de Sant Valentí aquest 2026, segons una enquesta elaborada per Aladinia.com entre els seus usuaris. L’estudi revela que el 84% de les persones amb parella preveuen fer algun regal el 14 de febrer, amb una mitjana de dos regals per persona.
Pel que fa al nombre de detalls, un 45% assegura que en farà un, un 22% en regalarà dos i un 13% en farà tres. A més, un 20% té previst fer quatre o més regals. Tot i que gairebé la meitat dels enquestats (48%) preveu gastar el mateix que l’any passat, un 36% augmentarà el pressupost. Un de cada quatre superarà els 200 euros, mentre que un 42% no arribarà als 100. Malgrat fixar-se un límit, sis de cada deu admeten que acaben gastant més del previst.
La compra en línia continua guanyant pes: el 47% adquirirà tots els regals a través del mòbil, la tauleta o l’ordinador, un 45% combinarà botigues físiques i canals digitals, i només un 8% optarà exclusivament pel comerç presencial. A l’hora de decidir, el 48% prepararà una llista prèvia comparant preus i ofertes, un 17% es deixarà aconsellar per l’entorn, un 16% comprarà per impuls i un 12% es guiarà per les xarxes socials o influencers.
No obstant això, Cupido no sempre encerta: el 39% reconeix que no li agrada el regal rebut i gairebé la meitat (47%) dels obsequis acaben sent retornats.
Quant a les preferències, les experiències i l’oci original s’imposen clarament als regals més tradicionals. Un 46% afirma que és on destinarà més pressupost, per davant de roba, calçat i complements (25%). Els perfums i cosmètics representen un 9% de les opcions, la tecnologia un 7%, els llibres un 5% i tant els dolços com les flors un 4%.
En el terreny de les experiències, homes i dones coincideixen en la preferència per propostes de relaxació, escapades i gastronomia. Entre els homes, un 29% desitja activitats com spa o massatges, un 26% prefereix una escapada i un 17% aposta per experiències gastronòmiques. També hi ha qui opta per aventures, vols o conducció de vehicles esportius. Les dones, per la seva banda, situen en primer lloc el relax en balnearis o spa (40%), seguit d’escapades romàntiques (31%) i propostes gastronòmiques (15%).
Quan se’ls pregunta quina experiència consideren més romàntica per compartir en parella, encapçalen el rànquing el pack d’spa, massatge i sopar (30%), una escapada a un hotel bombolla o cabana en un arbre (29%) i un spa privat per a dos (28%). Altres opcions com un passeig en veler al capvespre, un sopar en un restaurant amb estrella Michelin o un vol romàntic en avioneta obtenen percentatges més baixos.