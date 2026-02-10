RECONEIXEMENT
Premien Mercadona per la seva eina que informa de l'assortiment a temps real
L’Observatori d’Innovació en Gran Consum reconeix el 'Portal Tornillo', una plataforma digital que millora l’eficiència i la presa de decisions
Mercadona ha estat reconeguda per l’Observatori d’Innovació en Gran Consum de l’Institut Cerdà gràcies al desenvolupament del 'Portal Tornillo', una eina digital interna que integra en temps real tota la informació clau de l’assortiment de productes. El reconeixement s’ha fet públic aquest matí en el marc de la novena edició de la presentació de les principals innovacions del sector de la distribució corresponents a l’any 2025.
El 'Portal Tornillo', desenvolupat per l’equip de Mercadona IT, és una plataforma de dada única que centralitza i unifica la informació de cada producte —anomenats internament 'tornillos'— i permet que tant els professionals de la companyia com els proveïdors especialistes hi accedeixin en temps real. Aquesta eina garanteix que tots els actors treballin amb la mateixa informació actualitzada, fet que millora la coordinació, agilitza la presa de decisions i contribueix a oferir un millor servei al consumidor.
La plataforma reuneix en un únic quadre de comandament indicadors com les vendes, l’estoc disponible, les compres al proveïdor, la rendibilitat, la quota de mercat o els suggeriments dels clients. A partir d’aquestes dades, els responsables dels productes i els proveïdors poden generar visualitzacions, mètriques i comparatives per analitzar l’evolució de l’assortiment i actuar amb rapidesa davant de qualsevol necessitat. El portal també inclou la informació de contacte dels equips interns responsables de cada producte per facilitar la comunicació i el treball conjunt.
L’accés a la informació es fa de manera senzilla, ja sigui escanejant el codi de barres o introduint el codi o el nom del producte al cercador del portal. Segons expliquen Rubén Calzado i Rafael García, responsables del projecte, «tenir totes les dades d’un producte integrades en un mateix quadre de comandament permet detectar oportunitats de millora, optimitzar processos i disposar d’una visió global i coherent de la informació». També destaquen que els proveïdors poden consultar en temps real les mètriques de vendes i estocs per ajustar millor la producció i reduir el risc de faltes de servei.
Els experts de l’Observatori d’Innovació en Gran Consum defineixen el 'Portal Tornillo' com una eina pionera en el sector de la distribució alimentària, ja que fins ara la gestió de l’assortiment es feia a partir de dades disperses en diferents aplicacions i bases de dades que no sempre estaven actualitzades. Des de la seva posada en marxa l’any 2023, l’eina acumula més de 250.000 consultes mensuals, fet que ha suposat un estalvi aproximat de 6 milions d’euros anuals gràcies a la millora de la productivitat.
El 'Portal Tornillo' forma part de l’aposta de Mercadona per l’eficiència mitjançant la digitalització i és una de les més de 300 aplicacions desenvolupades pel seu equip tecnològic. La companyia preveu invertir 250 milions d’euros entre 2025 i 2028 en solucions tecnològiques per continuar modernitzant i digitalitzant els seus processos.
Actualment, Mercadona compta amb un equip de més de 1.200 professionals IT, especialitzats en desenvolupament de programari, gestió de dades, arquitectura tecnològica i ciberseguretat, que treballen de manera coordinada amb les diferents àrees del negoci per impulsar la innovació a tota la cadena.