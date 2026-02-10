METEOROLOGIA
Copernicus constata que el gener del 2026 ha estat el cinquè més càlid, amb episodis extrems
El mes se situa 1,47 graus per sobre del nivell preindustrial i combina onades de fred al nord i calor rècord al sud
El gener del 2026 ha estat el cinquè mes més càlid que s'ha registrat mai a escala global, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S), amb una temperatura mitjana de l’aire en superfície de 12,95 graus i 1,47 graus per sobre dels nivells preindustrials.
El mes ha estat marcat per forts contrastos climàtics entre hemisferis, amb onades de fred intens a Europa i Amèrica del Nord, que han convertit aquest gener en el més fred al continent europeu des del 2010, i episodis de calor extrema a l’hemisferi sud, que han afavorit incendis forestals i inundacions greus en diverses regions del món.
Segons les dades del conjunt ERA5, el gener del 2026 es va situar 0,51 °C per sobre de la mitjana del període 1991-2020, tot i ser 0,28 °C més fred que el gener més càlid registrat, el del 2025. A Europa, la temperatura mitjana va ser de -2,34 °C, 1,63 °C per sota de la mitjana, fet que converteix aquest mes en el gener més fred des del 2010.
Els contrastos també es van observar a escala regional. Mentre a bona part del nord d’Europa, l'Amèrica del Nord i Sibèria es registraven condicions de fred generalitzat per un corrent en jet polar més ondulat, altres zones com l’Àrtic, el sud de l’Amèrica del Sud, el nord de l’Àfrica, l’Àsia central i Austràlia van registrar temperatures per sobre de la mitjana.
A l’hemisferi sud, la calor va contribuir a episodis extrems com els incendis forestals a Austràlia, Xile i la Patagònia, així com inundacions greus al sud d’Àfrica. Des de Copernicus, la responsable estratègica de clima del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Mitjà Termini, Samantha Burgess, ha subratllat la necessitat de reforçar la resiliència i l’adaptació davant l’augment de fenòmens climàtics extrems.